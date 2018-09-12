12 сентября: Ружье, самовар, баян и шахтерская лампочка от туляков за спектакль «Левша»

12 сентября 1958 г. в помещении Дворца культуры имени Ленина состоялось последнее представление гастролировавшего в городе Иркутского театра музыкальной комедии, на котором была показана музыкальная комедия композитора Анатолия Новикова «Левша».

Иркутский театр первым в стране поставил на своей сцене эту оперетту. Ее премьера состоялась 5 ноября 1957 года. А уже через год привез ее для показа на родину умельца – в Тулу. После Иркутска «Левша» с успехом шел во многих других городах СССР, и только в семидесятые его потеснила новая музыкальная история на ту же тему – «Тульский секрет» драматургов Б. Рацера и В. Константинова, композитора В. Дмитриева. Долгое время «Тульский секрет» с успехом шел и в Тульском театре драмы, став одним из самых долгожителей за всю его историю.

Свою версию «Левши» Анатолий Новиков обозначил как «русская музыкальная комедия в трех действиях». Отдельные мотивы повести Лескова в оперетте были переосмыслены соответственно требованиям времени и жанра. Так, авторы отказались от контраста между талантливостью русского умельца и его убогим внешним обликом, его печальной судьбой. Новиковский Левша получил имя Алексей и более походил на героев русских сказок. У него появилась возлюбленная — Таня, а также соперник — «купецкий сын». Левша заставлял танцевать английскую блоху под русскую музыку, что особенно может быть актуально в наши дни, а в итоге все заканчивалось свадебкой.

Музыкальный стиль российских сцен был выдержан в народном песенно-танцевальном характере, где использованы фольклорные цитаты. Английские же эпизоды стилизованы в духе классической оперетты, иногда с аллюзиями на музыку совсем не английского автора канкана Оффенбаха.

«Левша» – первое произведение для театра, написанное одним из самых ярких советских композиторов, но не первое его обращение к тульской теме. Еще в период войны Анатолий Новиков написал музыку для песни «Самовары-самопалы», а вскоре после «Левши» создал песенный цикл на тульскую тему, одно из произведений которого мы любим по сей день. Это «Тульская оборонная», ставшая гимном города.

Перед началом третьего действия творческий состав театра, собравшийся на сцене, вышли поприветствовать представители партийных и советских организаций, заводов и фабрик Тулы. Заместитель председателя горисполкома зачитал адрес, в котором выражалась горячая благодарность театру за постановку «Левши» – музыкальной комедии о тульских умельцах. От имени оружейников с искренними словами привета к актерам обратился представитель оружейного завода тов. Мануйлов. Он вручил театру приветственный адрес и подарок тульских мастеров – ружье. Директор завода «Штамп» тов. Кисурин от имени руководимого им предприятия преподнес коллективу Иркутского театра тульский самовар. Памятный подарок – концертный баян сибирякам вручил главный инженер баянной фабрики тов. Колесников.

Горячие слова признательности за создание русской музыкальной комедии о тульских мастерах содержались в адресе, который преподнес вместе с тульским ружьем автору оперетты «Левша» композитору А. Г. Новикову заведующий отделом культуры горисполкома тов. Мельников. Либреттиста Р. Галиат-Валаева приветствовал Герой социалистического труда тов. Семенов, который вручил драматургу горняцкий подарок – шахтерскую лампочку.

Зрители преподнесли артистам громадные букеты цветов.

Со словами горячей признательности всего коллектива за радушный прием к присутствующим обратился директор театра тов. Блиц.