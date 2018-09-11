11 сентября. Памятник неизвестному писателю

11 сентября 1903 года в селе Красном Плавского района родился Иван Федорович Трусов – писатель, имя которого, к сожалению, теперь больше известно по публикациям в краеведческой литературе, но никак не по книгам. Последнее издание его произведений относится к 1960 году.

Странно, что даже в советские годы книги Трусова фактически были преданы забвению. Хотя он одним из первых стал писать о новой, советской, деревне. Его творчество нравилось Михаилу Шолохову, который вообще был дружен с Трусовым. А некоторые очерки Ивана Федоровича периода Великой Отечественной войны о событиях на фронте даже переводили для публикации американские газеты.

Иван Трусов – ярчайший представитель когорты крестьянских детей, которым дорогу в большую жизнь открыла именно советская власть. «Семья наша жила бедно, надел у отца был на одну «душу» и до самой революции … на дворе у нас стояла либо только лошадь, либо только корова, – писал он в своих рассказах. – Отец мой слыл на селе за грамотея и отличался любовью к чтению, много работал – летом в хозяйстве, с осени до весны – грузчиком на местной паровой мельнице, однако нужда год от году росла, как росла и семья».

В 1921 году Ваня получил от ЦК РКСМ путевку на Московский рабфак. В начале 1926-го перевелся из технического вуза в МГУ, на литературный факультет. В тот год вышла из печати его первая книжка «На мосту», появились публикации в печати, и он уже мечтал о писательской карьере. Трусов писал о том, что хорошо знал – крестьянском быте.

В годы войны работал во фронтовой армейской газете «За правое дело», был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Боевой путь закончил на Эльбе.

Был он человеком совестливым и не робкого десятка. Приезжая из Москвы домой, привозил подарки, помогал деньгами и, не таясь, заходил в гости к сестре Евдокии, мужа которой сослали как врага народа. Перед советской властью он провинился тем, что под угрозой расстрела семьи вместе с малолетними детьми отдал немцам в 1941 году ключи от колхозных амбаров. А ведь Трусову было что терять – работал он на хорошей должности в Москве, редактором издательства «Советский писатель». Когда Евдокия Федоровна умерла, поддерживал ее детей, своих племянников, каждому помог найти свою дорогу в жизни. Иван Федорович умер сравнительно молодым – в 1957 году, сказались фронтовые раны. Говорят, когда это известие дошло до родной деревни, люди восприняли все как личное горе, многие плакали. Своего земляка здесь очень любили и гордились им.

В шестидесятые годы на доме в деревне Красное, где жил писатель, была установлена мемориальная доска и открыт бюст писателя, подаренный землякам вместе с библиотекой художественной литературы для колхозной библиотеки его вдовой Анной Яковлевной. Бюст был сделан исключительно на ее деньги, что немаловажно. В тот период правительство запретило возведение новых памятников кому бы то ни было за государственный счет. Разве что для Ленина делалось исключение.

Памятник установили рядом с сельсоветом, рядом посадили фруктовый сад. Сюда приходили в праздники, здесь награждали лучших колхозных работников, возлагали цветы молодожены.

Все изменилось, когда наступили безбожные девяностые. Дом Трусова разобрали, а мемориальную доску с него выбросили за ненадобностью. Пропал и бронзовый бюст писателя – кем-то из земляков он был сдан в металлолом.

Правда, в 2003 году, к столетнему юбилею писателя, доску вернули стараниями его племянников, которые нашли ее на свалке, отреставрировали и передали в школьный историко-литературный музей. Восстановили и бюст писателя. Теперь это гипсовый барельеф, малоинтересный мародерам. Но для памяти о крестьянском сыне, сделавшем исключительно своим умом и трудолюбием головокружительную карьеру в Москве, этого достаточно.