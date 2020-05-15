15 мая: в тульские квартиры пришел природный газ

15 мая 1955 г. первыми в Туле природный газ получили жители трех многоэтажных домов на Одоевском шоссе. Чтобы ускорить пуск газа в свои квартиры, жильцы выходили на улицы самостоятельно рыть траншеи для трубопровода.

Для того времени это была настоящая революция, сродни чуду. Сейчас даже трудно представить, как жила промышленная Тула в период до всеобщей газификации; в то время это слово и писали-то еще по-другому: газофикация.

Воздух в городе от сжигания в топках оружейного завода и других предприятий подмосковного угля был невероятно грязный. Еще до войны Горздравотдел провел обследования, которые показали, что засоренность воздуха летучей золой в Туле чрезвычайно велика. За три зимних месяца в районе соматической больницы (нынешней областной клинической больницы) выпадает 148 тонн золы на один квадратный километр. В других районах города на один квадратный километр выпадало за то же время 7,74 тонны летучей золы. При этом даже в самом чистом районе Тулы – в районе улицы Свободы засоренность воздуха была немногим лучше. Здесь сказывались выбросы от котельных в домах ИТР оружзавода, также отапливающихся подмосковным углем.

Впрочем, и в домах ситуация была немногим лучше. Ведь углем топили повсеместно – в квартирах, в столовых, где печки стояли рядом с плитами, на которых готовили пищу, в городских организациях.

25 ноября 1954 года по приказу Тульского городского отдела коммунального хозяйства была организована контора по эксплуатации газового хозяйства «Тулагоргаз». Небольшой домик, где она располагалась, стоял на углу улиц Советская и Фридриха Энгельса – на месте нынешнего ТЦ «Утюг». И вот, наконец, в жилые дома со Щекинского газового завода пришло долгожданное природное топливо.

«Хозяйки, в квартиры которых подключен газ, очень довольны, – констатировал «Коммунар». – Исчезла забота о дровах, керосине. Газовые плиты занимают мало места, помогают на уборку кухни тратить гораздо меньше времени. Посуду можно содержать теперь в безукоризненной чистоте, на ней нет копоти, как от примусов и керосинок.

За май и июнь надо газифицировать до 1200 квартир, ввести в эксплуатацию 25 километров газовых сетей в газораспределительных пунктах. В ближайшее время газ будет подан в дома на улицах Л. Толстого, Первомайской, Тургеневской и т. д.».

Собственно, восторг от нового вида домашнего комфорта выразил еще до войны знаменитый писатель Михаил Булгаков, который в письме брату Николаю в мае 1935 года писал, что квартирка у него средненькая и мала, зато «светло, сухо, у нас есть газ. Боже, какая прелесть! Благословляю того, кто придумал газ в квартирах».