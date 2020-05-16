16 мая: в Туле показали настоящую «Свадьбу в Малиновке»

16 мая 1940 г. в Туле, в Летнем саду оружейного завода, то есть нынешнем Кремлевском начались гастроли Государственного украинского театра им. Артема, одного из крупнейших стационарных театров Донбасса, который существовал на тот момент уже больше десяти лет. Открылись гастроли музыкальной комедией в 4-х частях, 6-ти картинах с участием хора, балета, оркестра «Свадьба в Малиновке».

Как писали в газетах, ведущее место в репертуаре Донецкого театра занимала советская драматургия, определяющая его основную линию, стремление к освоению метода социалистического реализма: «Платон Кречет» и «Гибель эскадры» Корнейчука, «Порт-Артур» Л. Никулина, «Разлом» Б. Лавренева.

Значительное место в репертуаре было уделено украинской классической драматургии: «Катерина» Т. Шевченко, «Ой, не ходы, Грицо, тай на вечеринцы» М. Старицкого, «Дай серпю волю – заведе у неволю» М. Крапивницкого, «Майская ночь» по Н. Гоголю, «Запорожец за Дунаем» Гуляк-Артемовского. Один из этих авторов, кстати, не считая Гоголя, прекрасно знаком и современному зрителю. М. Старицкий написал знаковую для всей нашей общей истории пьесу «За двумя зайцами». Также в репертуаре театра были две пьесы русских авторов «Дети Ванюшина» С. Найденова и «Повесть о женщине» Л. Левина.

Ну а теперь самое интересное.

«Свадьбу в Малиновке» показывали три дня подряд – 16, 17 и 18 мая, и представлена она была как оригинальная украинская советская пьеса Л. Юхвида на музыку А. Рябова. А где же Борис Александров? – удивленно воскликнет любой поклонник оперетты. Младенцу же известно, что музыку к этой истории написал Борис Александров.

Оказывается, не так все просто, и «Свадьбы в Малиновке» существуют две. В России одна, на Украине – другая

Саму историю придумал драматург Леонид Юхвид, который прекрасно знал как живется в то время, когда опять власть меняется. Ведь родом он был из махновской столицы Гуляй-поле. «Что ты молчишь как рыба об лед» или «Что я в тебя такой влюбленный», – это его личные воспоминания о том веселом времени, все это произносили не опереточные герои, а реальные, живые люди. К этой истории написал музыку главный дирижер Харьковского театра оперетты Алексей Рябов. Так родилась первая, украинская «Свадьба в Малиновке».

Впрочем, с какого-то момента украинский и русский вариант начали жить параллельной жизнью, поскольку премьеру пьесы готовили параллельно на Украине и в Москве. Автором русской инсценировки выступил постоянный либреттист Московского театра оперетты В. Типот, который переписывал доставлявшиеся ему из Харькова сцены от Юхвида. Поскольку обе пьесы писались одновременно, и письма не всегда приходили вовремя, часть сцен и даже сюжетных линий Типоту приходилось писать самому. Так появились два разных варианта одной и той же истории, которые были поставлены к двадцатилетию революции.

При этом, по всей видимости, в обеих версиях совпадает только одна музыкальная партия – «Ой, при лужку, при лужке», и то к ней не имеет отношения ни один из композиторов, это народная песня.

Мы, конечно, в первую очередь знаем эту оперетту по прекрасной экранизации Андрея Тутышкина, который, по-видимому, тоже внес в канонический текст свои дополнения. Так, например, в аудиоверсии спектакля Московского театра оперетты, записанного в 50-е годы, одного из главных героев зовут несколько иначе. Он, конечно, все равно Попандопуло, только ударение делается на предпоследнем слоге, на букве У, что для современного уха звучит ну совсем небычно,вызывает внутренний протест.

Безусловно, удачное попадание в точку обоих либреттистов и тот факт, что задействованы не просто красноармейцы, а красноармейцы-котовцы, то есть фактически народные герои. Известно, например, что если белогвардейцам в плен попадали котовцы, они чаще всего их отпускали. Примерно так же поступали и воины Григория Ивановича, который после Гражданской успел еще построить и маленький коммунистический рай, став успешным руководителем хозяйства. Но это лирическое отступление.

Конечно, надо сказать несколько слов о киношном Попандопуле – Михаиле Водяном. Его авторитет в Одессе был настолько велик, что для съемок фильма он раздобыл настоящую тачанку, времен гражданской. Так что в кино мы видим истинный артефакт. Эта тачанка и по сей день, во всяком случае до известных событий точно, была экспонатом Одесского военно-исторического музея, стояла в одном зале с бюстом Котовского.