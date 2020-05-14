14 мая: в Туле прошел один из первых матчей по мотоболу

14 мая 1965 г. в Туле прошел ответный четвертьфинальный матч по мотоболу розыгрыша Кубка РСФСР. Местная «Комета» принимала у себя дома команду «Казбек» из Орджоникидзе, нынешнего Владикавказа. Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу кавказской команды, а в ответном дебютанты соревнований сумели всего лишь добиться ничьей – 1:1.

Из Тулы, правда, команда Орджоникидзе сразу не уехала. В следующей стадии турнира ее через несколько дней поджидала вторая команды Тулы – «Кировец», которая уже обыграла коллег из Липецка на чужом поле, и от повторного поединка наши географические соседи отказались. Встреча «Казбека» и «Кировца» отметилась еще и тем, что хозяева лишь в последний момент нашли стадион, готовый принимать этот матч. Никто запускать мотоциклистов, чтобы они угробили вконец футбольное поле, желания не испытывал. В конце концов, в последний момент договорились со стадионом в Скуратове.

Вообще к мотоболу туляки приобщились в 1964 году. Наш «Кировец» сенсационно занял тогда второе место в первенстве РСФСР, вслед за элистинской «Кометой». В этом турнире принимали участие 11 команд. А в первом неофициальном чемпионате СССР в том же году заняли четвертое место. За «Кировец», кстати, выступал наш знаменитый мотогонщик Евгений Власов, знакомый любителям спорта по трековым гонкам. Евгений Дмитриевич участвовал в гонках с лидером в качестве этого самого лидера, то есть разгоняющего, за спиной которого набирает ход велогонщик. На чемпионатах СССР в этой дисциплине Евгений Власов завоевал 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей, участвовал в чемпионатах мира, входя в восьмерку сильнейших.

С переменным успехом в российских турнирах по мотоболу туляки участвовали аж до 1982 года.