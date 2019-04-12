12 апреля: в окрестностях Тулы снимают «Войну и мир»

Весной 1964 года в Тульской области работала съемочная группа фильма «Война и мир». 12 апреля в местных газетах было напечатано интервью со вторым режиссером фильма Анатолием Владимировичем Чемодуровым.

– Мы не в первый раз ведем съемки фильма в Туле. Осенью 1962 года мы снимали возле села Богословское (недалеко от Иванькова) сцену охоты. Сейчас мы снова приехали на родину Толстого, на этот раз в Ясную Поляну. Вместе с нашей группой (а это лишь небольшая часть коллектива, работающего над фильмом) приезжали режиссер-постановщик фильма Сергей Федорович Бондарчук и Вячеслав Васильевич Тихонов, исполнитель роли Болконского. Мы снимали сцену, как князь Андрей после помолвки с Наташей Ростовой уезжает за границу. Сейчас Бондарчук и Тихонов уехали в Москву, где ведутся основные – павильонные – съемки. А мы остались в Ясной Поляне и снимаем прекрасный русский пейзаж.

– Что именно сняли вы в Ясной Поляне?

– Вы помните в романе Ласогорский парк? Так мы снимаем в усадьбе парк Клины. В фильме он появится зимой, весной, летом. По нему будет гулять старик Болконский, здесь пройдут, разговаривая о смысле жизни. Андрей и Пьер. Но это еще впереди. А пока отсняли березовую рощу, Косую поляну. Условно нашли «героя» на роль дуба. Да, да, тот самый дуб, который князь Андрей видел черным, старым, умиротворяющим и который вдруг так чудесно ожил весной, когда началось возвращение к жизни молодого Болконского. А вот сегодня… сегодня нам надо было снять с вертолета тройку, на которой возвращаются с войны домой Николай Ростов и Василий Денисов, но погода, сами видите, что за погода. Ни для вертолета, ни для тройки она не подходит.

– Так, значит, вы еще приедете сюда и вместе с актерами?

– Да, мы будем ждать и ловить момент, когда появятся на деревьях первые клейкие листочки. А потом приедем еще и летом. Надо сказать, с Ясной Поляной нас связывают не только съемки. С самого начала работы над фильмом сотрудники музея, во главе с Алексеем Николаевичем Кочетовым, оказали нам ну просто огромную помощь. К нашим услугам их собственные знания, все материалы музея: письма, дневники и прочее. Вот и сейчас они помогли нам разместиться, выбрать места для съемки.

Заканчивая эти съемки, мы не прощаемся с туляками. Встретимся еще не раз. Даже очень скоро, и в вашем городе.

– И на экране?

– Да, и на экране. Первые две серии мы должны закончить в этом году. Многое снято уже и для двух последних серий.

Съемки четырехсерийной эпопеи проходили шесть лет. В Закарпатье, в Мукачево, были сняты эпизоды Шенграбенского и Аустерлицкого сражений 1805 года. Также съемочная группа работала в Москве, Ленинграде, Молдавии, возле города Дорогобуж Смоленской области снимали Бородинское сражение. Для подготовки фильма были использованы коллекции 58 музеев страны, свыше 40 предприятий производили реквизит: от вооружения и экипировки до телег и табакерок.

Во время съемок картины у режиссера Сергея Бондарчука случился тяжелый сердечный приступ и в 1964 году съемки были приостановлены почти на два месяца. Вскоре после премьеры первых двух серий на Московском международном кинофестивале в 1965 году, где фильм получил первый приз, Бондарчук пережил клиническую смерть, его едва спасли врачи.

Также этот фильм стоил добрых отношений Бондарчука и Ивана Пырьева, который также хотел осуществить экранизацию. Лауреат шести Сталинских, то есть Государственных премий Иван Пырьев в итоге сам снял свою кандидатуру, но до конца жизни Пырьева оба режиссера даже не здоровались друг с другом. Бондарчук в итоге осуществил одну из самых масштабных в мировом кинематографе постановок, а последним фильмом Пырьева стала экранизация другого эпохального для русской литературы произведения – «Братья Карамазовы».