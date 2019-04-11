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11 апреля: новые телефоны-автоматы в Туле

11 апреля: новые телефоны-автоматы в Туле

В апреле 1974 года в Туле появились телефоны-автоматы новой модификации — марки АМТ-69−2.

Новые телефоны позволили решить главную проблему двухкопеечной монеты. Теперь можно было заложить в аппарат и две маленьких копеечки, которые провалятся внутрь аппарата только после соединения. Опытные пользователи, правда, все равно монетки придерживали до соединения — аппарат-то советский, монеты может проглотить, а связь не установить, ищи потом новые две копейки. У автоматов предыдущего поколения принцип работы был иной — в специальную щель в аппарате опускалась только двухкопеечная монета, которая возвращалась, если соединение не было установлено.

Хитрые новые автоматы Пермского телефонного завода были сконструированы таким образом, что находящиеся внутри магниты не пропускали в соединяющее устройство поддельные жетоны.

К середине апреля 1974 г. в Туле установили 25 новых аппаратов, а всего в течение года — более ста новых телефонов-аппаратов.

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 12:26 +3
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