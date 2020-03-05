5 марта: в Туле открылась первая газовая заправка

5 марта 1985 г. на южной окраине Тулы у поселка Менделеевский производственное объединение «Туламашгаз» открыло первую в области экспериментальную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС).

Автомобильные газозаправочные станции активно стали развиваться в СССР с 1984 года — с момента, когда вышло соответствующее постановление правительства. Во многих городах СССР такие станции уже давно работали. Однако в Туле открыли в чем-то уникальную станцию, не зря она получила приставку «экспериментальная». Хотя в те времена все, что не укладывалось в традиционные рамки и с непредсказуемым будущим очень часто называли именно экспериментальным.

В Туле появилась первая отечественная станция оригинальной конструкции, которую разработали киевские ученые. Это был маленький завод, производящий до 250 атмосфер газ, которым заправляют машины. Продукцию готовили пять основных блокбоксов. Технологический блокбокс осушал газ и очищал от случайных твердых частиц. Компрессорный сжимал. Арматурный распределял по колонкам. Операторский заправлял машины. Построить такой завод было непростым делом для инженеров и сборщиков.

Отличала станцию и ее мобильность — 20-тонный кран мог легко поднять и перенести на новое место каждый блокбокс. Это свойство станции очень было ценно для строек, ведущихся в удаленных точках страны.

Что же касается изменений в топливной системе автомобиля, то руководители «Туламашгаза» уверяли, что их практически не будет. Просто для газа под кузовом надо будет установить несколько не очень больших баллонов. Эти баллоны будут сосуществовать с бензиновыми баками, и шофер в любой момент может переключиться на бензин.

Преимущества нового горючего виделись прежде всего в том, что газ сгорает полностью, и на двигателе не будет образовываться нагар — обычный при сгорании нефтепродуктов. Соответственно увеличится срок службы двигателя.

Только в 1985 год государственным планом предусматривалось создание в Тульской области еще двух таких компрессорных станций.