6 марта: в Туле открылся кинотеатр «Олбани»

6 марта 2000 г. официально открылся оснащенный системой «Долби диджитэл» современный по тем временам кинотеатр «Олбани».

Для премьеры выбрали фильм Тима Бартона «Сонная лощина» с Джонни Дэпом в главной роли, опередив при этом Москву. В столичном кинотеатре «Горизонт» премьера киноверсии повести Вашингтона Ирвинга состоялась в тот же день, но на целый час позже.

Премьера была организована достаточно необычным для Тулы образом. Прежде чем всадник без головы понесся по улицам маленького голландского поселения, он успел накануне проехаться по проспекту Ленина, вызывая удивленные взгляды прохожих. Каскадеры дружины «Крепость» устроили роскошное представление, в программу праздника открытия входили также гробы, свечи, и развеселые тусовщики в фойе клуба «Премьер».

Интересно, что закрылся «Олбани» также в марте — 2015 года.