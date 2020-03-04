4 марта: в Туле показали кино будущего – кинетофон

Ввиду «небывало-колоссального успеха» владелец «Художественного» электротеатра еще на три дня – 4, 5 и 6 марта 1915 г. продлил программу кинетофона, одного из последних изобретений знаменитого американского физика и ученого Томаса Эдисона.

Кинетофон – поющий и говорящий кинематограф начала ХХ века. От греческого «кинетос» — движущийся и «фон» — звук. Это был прибор, позволявший демонстрировать движущиеся картинки с фонограммой, слышимой через первые в мире внутриканальные наушники, записанной на фонографе. Первый сеанс кинетофона в России состоялся осенью 1913 года в кинотеатре «Солейль» на Невском проспекте в Петербурге. В тот вечер театр был закрыт для рядовой публики. Специальные приглашения были заранее разосланы в дирекции театров, общественные учреждения, в редакции газет и журналов. На просмотр был приглашен весь петербургский бомонд, дамы были одеты роскошно, и корреспондент «Сине-Фоно» отметил: «…Временами казалось, что присутствуешь на премьере в Мариинском театре».

Первые сеансы скорее демонстрировали новые технические возможности этого изобретения, передавая различные звуки: музыкальные инструменты, пение, лая собак и все такое. Собственно, как и сейчас. Теперь, правда, важен не лай собак, а какие-нибудь видеоэффекты, заменяющие сюжет и драматургию. Изобретение называли ни много, ни мало гениальным, гарантирующим полное совпадение изображения и звука. Однако широкого применения это устройство так и не получило – слишком дорого, и неудобно составлять новые программы. Да и точность синхронизации оставляла желать лучшего. Хотя идея совмещения звука и изображения в кино была прогрессивной, просто время для нее еще не пришло.

В 1915 году в Туле программа кинетофона была следующей.

Попурри из фабричных песен в исполнении популярного исполнителя куплетов С. Ф. Сарматова.

Венгерские танцы Брамса. Два чардаша в исполнении артистов императорского балета Е. В. Лопуховой и А. А. Орлова с оркестром.

Программа кинематографических картин:

«Руслан и Людмила» в 4 частях и 6 песнях.

1-я партия военнопленных в Красноярске с натуры.

Комическая лента «Неуловимый преступник».

«Впечатление, остающееся от него, хорошее: вполне совпадают звуки и движения, – отмечала газета «Тульская заря». – Не совсем ясно передается человеческий голос, но этот недостаток исправим. В общем, у этого изобретения несомненно огромное будущее и недалеко то время, когда кинетофон станет опасным конкурентом театру».