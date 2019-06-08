8 июня: тульский городской праздник песни на стадионе в кремле и в парке

8 июня 1954 г. в Туле состоялся второй городской фестиваль песни, девизом которого стала строка советского гимна: «Славься, Отечество, наше свободное». День получился праздничным и солнечным – погода не подвела.

Тысячи трудящихся областного центра собрались на стадионе «Зенит» в кремле. Небольшая трибуна не смогла вместить всех желающих оказаться участником представления, и тем, кому не хватило места, плотным кольцом окружили футбольное поле.

В пять вечера сигналы фанфар известили о начале празднества. Под звуки торжественного марша более двух тысяч певцов расположились у кремлевской стены. Среди исполнителей – хоровые самодеятельные коллективы пяти районов города, артисты Тульского государственного хора. Праздник открыл председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся С. М. Шалашников.

Потом на дирижерский пульт поднялся дирижер сводного хорового коллектива И. А. Михайловский, и над стадионом мощно и величаво зазвучали слова Гимна Советского Союза. Потом начался концерт. Одну песню с другой связывали стихи тульского поэта В. Галкина. С большим подъемом их донесли до публики лучшие чтецы города В. Сазонова, С. Василькова, Ю. Ханов и А. Хилькевич. Звучали частушки – куда в те времена было без них, объединенным хореографическим коллективом темпераментно были исполнены украинский и русский танцы, звучали задорные, полные неиссякаемого оптимизма, песни сводного русского народного хора.

В заключение сводный хор и все присутствующие на стадионе исполнили полюбившуюся сердцу каждого советского человека «Песню о Родине» И. Дунаевского. Ту самую: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек».

После программы исполнители вместе со слушателями стройными рядами направились в парк культуры и отдыха, где праздник продолжился.

На центральной эстраде выступили Тульский хор, участники коллективов самодеятельного искусства клуба МВД, Новотульского металлургического завода. В летнем театре прошел концерт художественной самодеятельности дворца культуры «Серп и молот» комбайнового завода. На киноплощадке демонстрировали свое искусство работники артелей промкооперации. Выступали хоры, инструменталисты, певцы, танцоры, чтецы.

Всего выступления самодеятельных артистов смотрели около 20 тысяч туляков.