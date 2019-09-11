11 сентября: в Заречье установлен памятник «Тульское чаепитие»

Пять лет назад, 11 сентября 2014 г., накануне Дня города в сквере возле храма Сергия Радонежского в Заречье был открыт памятник, а точнее городская скульптура под названием «Тульское чаепитие».

Чаепитие по-тульски – это лихо играющий на гармони кавалер, которому внимает его дама сердца. На столе – самовар и пряник, понятно из какого города, на полу – миролюбивые кошка и собака, которым тоже хорошо, и не надо выяснять отношения. «Тульское чаепитие» – идеальный семейный мир, где все друг другу рады, и приглашают на огонек – для случайного гостя приготовлен стул, на столе есть пустая чашка под чай. А для туриста важно, что здесь присутствует почти все, за чем он приехал в Тулу – гармонь, самовар и пряник. Ружье, как говаривал классик Чехов, в это время висит где-то на стенке. Когда надо будет, оно выстрелит. Но лучше не надо. Тем более что всякие разные ружья можно осмотреть неподалеку – ведь здесь же, в Заречье, и знаменитый Музей оружия.

«Тульское чаепитие» в бронзе увековечила дизайнер Марина Логунова. Сама же придумала композицию, сама воплотила ее в жизнь. Между прочим, на открытии памятника присутствовали губернатор Владимир Груздев и знаменитый актер Александр Невский, который тогда у нас часто бывал. Неизвестно, правда, потер ли он тогда нос бронзовой собачке. Наверное, нет, поскольку о фильмах с участием Невского мы последнее время что-то мало слышим. Между тем все окрестные жители и туристы, с подачи гидов, твердо знают, что потереть нос собачке – это на удачу. Потому что у любого хорошего памятника есть точка, погладив которую, счастья прибудет. В Йошкар-Оле, например, таким образом, выгладили до блеска некоторые части Ёшкиного кота, который именно кот, а не домашняя радость. В Туле же счастье приносит нос песика.