10 сентября: в Туле Вадима Козина ругали за цыганщину, музыкальную халтуру и текстовую бессмыслицу

С 10 по 12 сентября 1939 г. в летнем театре Тульского парка культуры и отдыха прошли концерты короля русского романса Вадима Козина. Билеты на концерты было практически невозможно купить. Однако после завершения гастролей областная партийная газеты «Коммунар» обрушилась на певца достаточно злобной заметкой.

«Вадим Козин известен благодаря напетым им пластинкам и отдельным выступлениям по радио. К сожалению, наиболее популярными из репертуара этого певца являются «Прощай, мой табор» и «Дружба» – произведения, сделавшие Козину «имя» и являющиеся смесью музыкальной халтуры и текстовой бессмыслицы.

Не отрицая известной одаренности и музыкальности Козина, надо сказать, что артист совершенно напрасно прибегает к музыкальной дешевке, определяющей и стиль его исполнения. Подлинные жемчужины цыганской народной песни часто подменяются у Козина псевдоцыганской стряпней с пошловатым текстом.

Своими вокальными ресурсами артист владеет умело. Недостаток голосовых средств Козин компенсирует хорошей дикцией и известной сценической выразительностью.

Но с репертуаром у него весьма неблагополучно. Концерты Козина в Туле удивили слушателей своей репертуарной пестротой. После героической песни о мальчике-партизане были поставлены в программу старые русские песни, а после цыганских песен – «Нищая» Алябьева. Мы уже не говорим об исполнении Козиным таких никчемных «произведений», как «Счастье» или «Смейся», произведений, родственных давно забытому пошлому романсу «Мне 190 лет».

Можно бы не спорить о включении Козиным в свой репертуар таких произведений, как народная «Коробушка», если бы исполнение ее не носило неприятного привкуса «цыганщины» в самой дурной разновидности этого понятия. Исполнять простую и веселую «Коробушку» с неуместными синкопами и «драматическими» замедлениями вряд ли уместно.

Создается впечатление, что Козин – певец, еще не нашедший своего жанра. Неплохо зная и исполняя подлинно цыганские песни, Козин, вероятно, мог бы культивировать свои способности именно в этом направлении. Однако в погоне за дешевой популярностью он то и дело скатывается к ложно-цыганскому жанру, подравнивая под него весь свой репертуар.

Козину надо серьезно подумать о своем дальнейшем пути. Нельзя дальше обходиться случайным репертуаром, воспитывающим у неискушенного слушателя дурной вкус».