12 сентября: Тулу посетил император Александр II

12 сентября 1859 г. в Тулу приехал император Александр II. В то время он был уже достаточно зрелым человеком, но молодым правителем: 41 год от роду, а во главе России – с 1855 года.

Он вступил на престол, когда страна переживала не лучшие времена: армия терпела поражения на полях сражений Крымской войны. Это была первая война за 150 лет, которую Россия проиграла. И вошел в историю как проводник широкомасштабных реформ. В том 1859 году уже вовсю шла подготовка отмены крепостного права, которая началась еще в 1857 г. с создания Секретного комитета, полностью подчинявшегося императору. В феврале 1858 г . Секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу, который начал рассматривать составленные губернскими дворянскими комитетами проекты. В 1864 году были освобождены от обязательного труда и оружейники, что в Туле особенно почиталось и в память о чем в 1914 году Тульским оружейным заводом предполагалось установить памятник царю-освободителю.

Вообще Александр II посещал Тулу несколько раз – после 1859-го в 1860, 1861, 1863 и 1875 гг. А впервые – еще юношей, будучи наследником престола. Во время этих визитов царь бывал на оружейном заводе и в Александровском кадетском корпусе, посещал Успенский собор, проводил смотр войск. Дважды император останавливался в доме богатого купца Добрынина, известном нам теперь как Дом учителя на улице Ленина. И всякий раз жаловал тысячу рублей серебром для раздачи беднейшим жителям.