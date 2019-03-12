12 марта: туляки ликвидируют неграмотность

12 марта 1959 г. туляки отчитались за выполнение секретного постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 января 1958 г. «О ликвидации неграмотности среди населения».

После выхода постановления обучение неграмотных и малограмотных в Тульской области было организовано в основном индивидуальным методом, на крупных промышленных предприятиях применялось групповое обучение. Занятия проводили учителя, комсомольский актив и работники культпросветучреждений.

В течение 1958 года было обучено 6 474 неграмотных, в том числе 79 допризывного возраста и обучалось 1026 человек малограмотных, в том числе 219 допризывников.

В сельской местности обучалось 3 438 неграмотных и 394 малограмотных.

К концу года в области осталось не обучено 481 человек неграмотных, из которых 193 человека не могли обучаться в связи с болезнью, 35 выбыли за пределы области, с 253 неграмотными была организована учеба в 1959 году.

В 1959 году продолжили учебу 1 006 человек малограмотных, в том числе 105 допризывников.

Всего в 1958 г. в РСФСР было обучено полмиллиона неграмотных в возрасте от 16 до 49 лет. Однако итоги переписи населения 1959 г. показали, что работа по ликвидации неграмотности не была завершена. Секретный характер государственной политики ликвидации неграмотности мешал широкомасштабному привлечению общественности к обучению неграмотных.