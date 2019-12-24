24 декабря: в Туле прошел первый книжный аукцион

24 декабря 1989 г. в тульском ДК оружейников прошел первый антикварно-букинистический аукцион. Он был подготовлен и проведен книготорговым объединением «Тулоблкнига», областной и городской организациями Общества любителей книги. Это были времена, когда любители книги еще кучковались по обществам, чтобы получить доступ к дефицитным изданиям. Ну и вообще – посудачить с единомышленниками.

Перед началом аукциона клуб «Эрудит» при молодежном объединении «Центр» провел интеллектуальную разминку для присутствующих. Вопросы были несложные для настоящего книголюба. Книги, изданные до какого года, называются инкунабулами? В какой европейской столице установлен памятник анонимному автору? Какому поэту принадлежат строки стихотворения? Ну и в таком духе. Победителям были вручены дефицитные тома «Доктора Живаго» и «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского.

Затем со знанием дела представил предложенные к аукциону распространенные издания и редкие книги известный библиофил и краевед В. Пилипенко. Роль аукциониста взял на себя член клуба книголюбов «Светоч», кинолюб и журналист В. Банников.

В глубине сцены заняла место за столом с двумя своими продавцами заведующая магазином «Букинист» Наталья Коновалова. Они оформляли покупки сразу же после завершения торгов.

Зал был заполнен в лучшем случае наполовину – аукцион проходил в рабочий день. Большинство пришли больше просто поглазеть. Но за некоторые лоты разгоралась нешуточная борьба, и окончательная цена иногда в пять-шесть раз превышала первоначальную.

В печатном каталоге аукциона было представлено тридцать названий. Среди них, например, была небольшая книжица дяди великого поэта Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед», напечатанная в московском издательстве «Библиофаг» в 1918 году и много чего другого заманчивого. Двухтомный роман П. Далецкого «На сопках Маньчжурии» 1956 года издания был куплен за сорок рублей при первоначальной цене в шесть. Пятнадцатитомник Истории России с древнейших времен С. Соловьева ушел за 400 рублей. На эту подписку, кстати, тогда был ажиотажный спрос. Во всех городах Союза книголюбы негодовали, что затеянное переиздание трудов Соловьева и Ключевского выпускалось смехотворными тиражами – что-то в районе 200 или 300 тысяч. Разыгрывались они в лотерею, так что повезло далеко не всем.

Иллюстрированную Библию в бархатном переплете с серебряным окладом на церковнославянском языке продали за 300 рублей.

Да, и чтобы лишний раз не рыться в интернете.

Инкунабула (от лат. incunabula — «колыбель», «начало») — книги, изданные в Европе от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Издания этого периода очень редки, так как их тиражи составляли 100—300 экземпляров.

Анонимус, или памятник автору книги «Деяния венгров» (Gesta Hungarorum), жившего во времена правления короля Белы III, то есть с 1172 по 1196 года, установлен в Будапеште.

Роман П. Далецкого «На сопках Маньчжурии» посвящен событиям русско-японской войны 1905 года. В наше время также переиздавался.