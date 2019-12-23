блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
23 декабря: налет по-тульски

23 декабря: налет по-тульски

23 декабря 1934 года в Заречье произошло обыденное по тем временам преступление. Это в современном кино ограбления носят эпический характер, тогда как в то время это были банальные грабежи. Иногда не очень-то и далеко от дома. Так один из участников этого налета Кочетков – Кочеток, жил неподалеку, на Алексинской, нынешней Максима Горького, улице. И все в округе знали, что он бандит и налетчик.

Итак, 23 декабря, в 7 часов вечера грабители Ф. Кочетков, Н. Романцев и М. Фефилов зашли в магазин №12 Мособлпищеторга, находящийся в конце Октябрьской улицы, около железнодорожного переезда. В магазине в это время находилось 15-20 покупателей, окруживших единственного продавца, производящего отпуск хлеба; остальные продавцы и работники магазина в это время принимали хлеб.

Грабители Романцев и Феофилов прикрыли собой пустующий прилавок, а Кочетков быстро перегнулся через прилавок, взломал кассу и взял деньги.

Грабители успели скрыться. Однако уголовный розыск задержал их на квартире, причем в это время была отобрана часть похищенных денег. Суд состоялся уже в феврале следующего года. Все трое участников налета получили по пять лет каждый.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 08:22 +5
22 декабря:среди предполагавшихся к казни петрашевцев был дворянин из Тульской губернии
22 декабря:среди предполагавшихся к казни петрашевцев был дворянин из Тульской губернии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.