23 декабря: налет по-тульски

23 декабря 1934 года в Заречье произошло обыденное по тем временам преступление. Это в современном кино ограбления носят эпический характер, тогда как в то время это были банальные грабежи. Иногда не очень-то и далеко от дома. Так один из участников этого налета Кочетков – Кочеток, жил неподалеку, на Алексинской, нынешней Максима Горького, улице. И все в округе знали, что он бандит и налетчик.

Итак, 23 декабря, в 7 часов вечера грабители Ф. Кочетков, Н. Романцев и М. Фефилов зашли в магазин №12 Мособлпищеторга, находящийся в конце Октябрьской улицы, около железнодорожного переезда. В магазине в это время находилось 15-20 покупателей, окруживших единственного продавца, производящего отпуск хлеба; остальные продавцы и работники магазина в это время принимали хлеб.

Грабители Романцев и Феофилов прикрыли собой пустующий прилавок, а Кочетков быстро перегнулся через прилавок, взломал кассу и взял деньги.

Грабители успели скрыться. Однако уголовный розыск задержал их на квартире, причем в это время была отобрана часть похищенных денег. Суд состоялся уже в феврале следующего года. Все трое участников налета получили по пять лет каждый.