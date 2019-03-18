18 марта: под Тулой разбились летчики «Нормандии-Неман»

18 марта 1944 года стало известно, что примерно в 70 километрах от аэродрома, на выходе из тучи, столкнулись два самолета Як-9 эскадрильи «Нормандия-Неман».

Когда командир уже собирался выехать к месту аварии, на санитарной машине доставили тела двух погибших летчиков. Один из них, Жуару Жуар, именно в этот день узнал о присвоении ему очередного звания младшего лейтенанта. После столкновения он успел выпрыгнуть с парашютом, но падающий самолет оторвал раскрывшийся купол, и пилот разбился при падении на землю. Его товарищ Морис Бурдье оставался в самолете, пока тот не врезался в землю.

«Жуар падает на землю вместе с горящими обломками своего Яка в нескольких метрах от врезавшейся в землю машины товарища. Бурдье был убит еще при столкновении. Когда нашли тело Жуара, он лежал, как живой. Он улыбался, лицо его было спокойным и казалось почти счастливым», – писал в своих воспоминаниях де Жоффр.

Оба пилота были похоронены в небольшой рощице на окраине аэродрома. После этой катастрофы тренировочные полеты временно прекратились.

К сожалению, различные происшествия во время учебно-тренировочных полетов происходили регулярно. Однажды авария случилась на глазах высоких гостей – командира 303-й авиационной дивизии, в состав которой входил полк «Нормандия-Неман» генерала Захарова, представителей французской военной миссии, писателя Ильи Эренбурга. У самолета Ла-5, которым управлял Шарль Монье, во время тренировочного полета заглох двигатель, и он круто зашел на посадку с невыпущенным шасси, задевая деревья, окаймляющие полосу, ударился крылом, и закувыркался по земле. Двигатель отлетел метров на двадцать, а самолет развалился в пыль. Но сам пилот оказался практически цел и невредим, отделавшись легкими ушибами и порезом на правой щеке.