17 марта: На экраны Тулы вышел фильм «Встреча на Эльбе»

Главный показатель популярности кино – герои или цитаты, ушедшие в народ. В этом смысле фильм «Встреча на Эльбе» стал по-настоящему народным: на долгие годы само его название стало нарицательным, и употреблялось по самым разным поводам. Фильм «Встреча на Эльбе» начали показывать в Туле 17 марта 1949 г. в двух кинотеатрах – имени Степанова и имени Бабякина (тогда еще Бобякина).

Этот фильм стал лидером советского проката 1949 года, его посмотрели 24,2 миллиона зрителей. В Туле еще до выхода на экран была открыта предварительная продажа билетов, в том числе по коллективным заявкам предприятий и учреждений.

Действие фильма начинается в конце войны со встречи советского командира с западными союзниками. Впервые встретившись на Эльбе, коменданты городов, расположенных в советском и американском секторах, подружились.

Правда, в финале в советской части рассекретили нацистский заговор, организованный американцами. Комендант американской части, верный своему долгу офицер, пытался помешать нацистам, помня, что это их общий враг, но женщина — эмиссар ЦРУ — препятствовала ему. В конце фильма, после провала операции, она покинула Германию. В роли эмиссара была актриса Любовь Орлова, а снял фильм, как после этого легко догадаться, ее муж – режиссер Григорий Александров. Оба они, как и многие другие участники фильма, стали лауреатами Сталинской премии 1950 года.

Естественной декорацией для съемок немецкого города Альтенштадта послужили в основном послевоенные руины Кёнигсбергa и Тильзита – нынешнего Советска.

Вообще же встреча на Эльбе произошла, когда 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части — северную и южную.

Первая встреча состоялась, когда американский патруль под командованием первого лейтенанта Альберта Коцебу пересек Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат под командованием подполковника Александра Гордеева. В тот же день еще один американский патруль, под командованием второго лейтенанта Армии США Уильяма Робертсона, встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау.

А в 2016 году девятого мая в Туле около прудов Белоусовского парка прошла военно-историческая реконструкция «Встреча на Эльбе». Ее участники показали, как в 1945 году против гитлеровцев сражались части Красной Армии и наши американские союзники.