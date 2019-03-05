5 марта: куда растратил деньги сельский староста

5 марта 1914 г. «Тульская молва» опубликовала занятную заметку из зала суда.

«Сельский староста М. М. Селиванов обвинялся в растрате собранных им 436 рублей общественных денег. На вопрос о виновности Селиванов очень развязно признает себя виновным.

– Куда же вы растратили эти деньги? – интересуется председательствующий.

– Пропил, – лаконично отвечает Селиванов.

– Как же вы могли пропить такую значительную для крестьянина сумму, как почти 500 рублей?

Обвиняемый на секунду как бы задумывается, а потом говорит решительно:

– С бабами, девками…».