6 марта: тулякам рассказали о разгроме самураев у озера Хасан

6 марта 1939 г. газета «Коммунар» рассказала о том, что в тульском клубе «Серп и молот» писатель Уралов, участник боев у озера Хасан, прочитал лекцию «Разгром японских самураев на озере Хасан».

«Лекция т. Уралова, построенная в живой и увлекательной форме, – отмечала газета, – была прослушана с большим вниманием».

Бои у озера Хасан проходили в начале августа 1938 года. Формальным поводом стали некие спорные территории, которые японцы считали своими. Истинной же причиной считается недовольство всесторонней поддержкой, которую СССР оказывал Китаю.

Локальные столкновения происходили с 1936 года. А утром 29 июля 1938 года началось прямое военное столкновение, продолжавшееся почти две недели. Только 10 августа 1938 года японский посол в СССР М. Сигэмицу посетил в Москве наркома иностранных дел СССР М. М. Литвинова и предложил начать мирные переговоры. 11 августа 1938 года в 13 часов 30 минут по местному времени боевые действия были прекращены. В этот же день между Японией и СССР было заключено перемирие и решено, что граница устанавливается на основании соглашения 1860 года, так как более позднего соглашения о границе не существовало.

Потери советских войск составили 960 человек погибшими и пропавшими без вести, 2 752 ранеными и 527 заболевшими. Японские потери по советской оценки были около 650 убитых и 2 500 раненых ; по японским данным 526 убитых и 914 раненых.

Одним из итогов этого противостояния стал арест командующего фронтом В. К. Блюхера. Он скончался в ходе следствия, а уже после смерти обвинен в шпионаже в пользу Японии. В 1956 году реабилитирован. Оказалось, не шпион – просто никчемный командир. Но это не преступление.

Вскоре после этих событий на экраны вышел фильм «Трактористы», главные песни которого «Три танкиста» и «Марш советских танкистов» прочно ассоциировалась с теми событиями на Дальнем Востоке. Собственно, в песне про трех танкистов о них упоминалось прямым текстом: «Летели наземь самураи под напором стали и огня».