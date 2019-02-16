16 февраля: Тула решила стать городом гонок «Формулы-1»

Мэр города Сергей Казаков 16 февраля 1999 года объявил о том, что в Туле будет строиться трасса «Формулы-1». Невероятный проект одобрили также в правительстве России. Примаковым было подписано распоряжение за литерой 1798-р о поддержке создания в Туле автодрома.

«Эта идея родилась не в головах сотрудников администрации города. Ее нам подсказали умные люди «извне», – пояснял в интервью Сергей Казаков. – После того, как объемы производства на крупнейших тульских заводах сократились в пять с половиной раз, возникла острая проблема потери рабочих рук, которые формировали наш бюджет. Нам нужны и рабочие места, и новое лицо города».

Прежде чем вынести обсуждение невероятного замысла на публику мэр города слетал в Англию, провел там многочисленные переговоры. Тульскую делегацию приняла команда Микки Хаккинена, которая ознакомила гостей со всеми требованиями, которые предъявляются к современному автодрому и организации соревнований. Не отказалась стать консультантом проекта, а в перспективе и одним из инвесторов. Потенциальные инвесторы, готовые вложить в этот проект миллионы долларов, на тот момент вроде как были – во всяком случае, на словах. И вскоре была создана компания «Русское кольцо» с уставным капиталом миллион долларов, которая начала заниматься реализацией проекта, который оценивался в 540 миллионов долларов. Генеральным подрядчиком должна была стать «фирма с мировым именем».

Для осуществления проекта рассматривались четыре площадки, но больше всего склонялись к идее построить автодром на выезде в Москву у Красных ворот. Планы декларировались наполеоновские: новый автодром с кольцом в 6,8 километра, можно использовать большую часть года, и зимой, например, устраивать здесь гонки на льду.

В Англии туляки встретились с президентом Британского автомобильного клуба, членом королевской семьи мистером Майклом Кенски, который предложил установить патронат своего клуба над русским этапом «Формулы». Такая милая опека объяснялась, по-видимому, и тем, что мистер Кенски имел отношение к роду Романовых, даже очень хорошо говорил по-русски.

Конечно, идея строительства автодрома в Туле и тогда у многих вызывала ироническую улыбку, но при этом Тула была далеко не первым российским городом, которых захотел принять у себя «Формулу-1». Такой проект робко обсуждался еще при Брежневе. В девяностые годы активно разрабатывали в Калининграде, робко – в Ярославле и подмосковном Чехове, а потом и в Москве. Столица и считалась главным конкурентом тульской мечты о «Формуле-1». Кстати, основой тульского проекта должна была стать английская разработка, которая делалась для Калининграда.

«Для нашего города – это шанс к возрождению, – считал Сергей Казаков. – Ведь это колоссальные инвестиции, десятки и сотни тысяч рабочих мест. А уж если делать российский этап «Формулы», то в русском городе, с русским колоритом, а не в Москве, которая является международным мегаполисом. Вдобавок, это позволит оживить индустрию туризма по местам оружейного производства, Ясной Поляне и другим. «Формула-1» – это наш счастливый лотерейный билет. Данный проект окупается всего за два года, поэтому недостатка в международных финансовых компаниях, желающих сделать инвестиции, нет».

Немного смущало, правда, то обстоятельство, что глава холдинга Formula One Administration и фактический хозяин «Формулы» Берни Экклстоун в первом послании тулякам сообщил, что в настоящий момент вопрос о проведении соревнований под эгидой чемпионата мира «Формула-1» в России не рассматривается. И вернуться к нему можно только позже. Мэр же Тулы заявлял, что пока представители города и не готовы к встрече с Экклстоуном, а будут добиваться встречи на стадии более глубокой проработки проекта, когда автодром будет построен. Интересно, прокатила бы такая явочная философия, когда Экклстоуна поставили бы перед фактом, что Тула ждет, что ей отдадут один из этапов гонки, потому что все необходимое для этого уже есть – автодром, дороги, гостиницы, аэропорт, инфраструктура, газ, свет, вода, рабочие места, Ясная Поляна, тысячи новых рабочих мест, а может даже и сама набережная в центре города. Тем более, что Сергей Казаков обещал за Формулу-1 драться насмерть.

Но что-то пошло не так. Совсем не так. Впрочем, к продолжению эпопеи с «Формулой», когда, как всегда и бывает, драма начала превращаться в фарс, мы вернемся позже – где-нибудь летом.