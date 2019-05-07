7 мая: за 100 лет уголовно-исполнительских инспекций в Туле отбывали наказание даже олигархи

7 мая 2019 года исполняется 100 лет уголовно-исполнительным инспекциям России. В этот день в 1919 году Циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР при губернских и областных отделах юстиции впервые в истории уголовно-исполнительной системы было создано Бюро принудительных работ как учреждение, исполняющее уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.

Уголовно-исполнительные инспекции прошли в Российском государстве длинный и сложный исторический путь.

После принятия в 1926 году Уголовного кодекса РСФСР вместе с исправительно-трудовыми работами появилось условное осуждение, которое рассматривалось в качестве самостоятельного вида наказания.

В 1977 году, в связи с созданием в структуре МВД СССР 5-го Главного управления, в его состав вошел отдел по инспекциям исправительных работ. Персонал инспекций, ранее состоявший из вольнонаемных сотрудников, был переведен в разряд начальствующего состава с присвоением званий милиции.

С 1983 года инспекции стали выполнять дополнительные функции по исполнению наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также по контролю за поведением осужденных условно с испытательным сроком и осужденных с применением отсрочки исполнения приговора.

С 1 января 1997 года, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, эти подразделения были преобразованы в уголовно-исполнительные инспекции, на них возложено исполнение наказаний в виде исправительных работ и соблюдение условий отсрочки отбывания наказания осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до 14 лет.

С 1 июля 1999 года уголовно-исполнительные инспекции переданы из МВД России в уголовно-исполнительную систему Минюста России. А с 2001 года они стали учреждениями УИС Минюста России, и к ним перешли функции по контролю за условно осужденными несовершеннолетними. В конце 2004 года введено в действие наказание в виде обязательных работ.

В декабре 2009 года на уголовно-исполнительные инспекции возложено исполнение наказания в виде ограничения свободы, а спустя два года - функция по осуществлению контроля за нахождением подозреваемых (обвиняемых) в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и ограничений.

Процесс гуманизации уголовной политики Российской Федерации привел к существенному росту числа лиц, в отношении которых применяются меры уголовно-правового характера, не связанные с лишением свободы.

В 2018 году по учетам ФКУ УИИ прошло 6398 подконтрольных лиц, в том числе: 6295 осужденных без изоляции от общества и 103 подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; из них – 116 несовершеннолетних осужденных.

Самым известным подконтрольным лицом тульской инспекции стал миллионер Александр Лебедев, осужденный на 150 часов исправительных работ за драку с коммерсантом Сергеем Полонским. Наказание он отрабатывал в 2013 году по месту прописки в Чернском районе Тульской области – облагораживал территорию детского сада в деревне Поповке.

К отработке отнесся тогда философски: «надо уважать закон – приговор вступил в силу и я его исполняю». А по истечению срока отчитался: «Все в садике доделал, отремонтировал еще сад и школу в Поповке, помог сделать дорогу в Слободском, все подмел».

На заглавном фото: олигарх Александр Лебедев трудится в деревне Поповка Чернского района.