8 мая: воин-освободитель в Трептов-парке держит на руках тульскую девочку

8 мая 1949 года в берлинском Трептов-парке был торжественно открыт памятник-ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом. Центральным ее монументом стала фигура Воина-освободителя – символ победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, и освобождения народов Европы от нацизма.

Центром композиции одного из самых знаменитых монументов мира является бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики. В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасенную им немецкую девочку. Есть легенда, что по замыслу скульптора Е. Вучетича солдат в свободной руке держал автомат. Однако, по предложению Сталина, автомат был заменен на меч. Прототипом для этой композиции могли послужить советский солдат, уроженец Кемеровской области Николай Масалов, спасший немецкую девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года, и уроженец Логойского района Минской области, старший сержант Трифон Лукьянович, также спасший девочку во время городских боев и погибший от ранений 29 апреля 1945 года.

Однако на деле девочка на руках солдата – советская. Ее лепили с трехлетней Светланы, дочери коменданта Берлина генерал-майора Александра Георгиевича Котикова, родившегося в Белевском районе Тульской области. Так что отчасти Светлану можно считать и тулячкой.

Работа над монументом шла около полугода. Сначала была изготовлена гипсовая модель, а потом в Ленинграде из бронзы отлит 13-метровый памятник весом в 72 тонны. В Берлин его переправляли частями. При строительстве мемориала, площадью около 200 тысяч квадратных метров, использовался гранит, обнаруженный в тайнике на берегу Одера и планировавшегося для памятника «всемирной победе фашизма».

Монумент Воину-освободителю – заключительная частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине.

Уменьшенные копии памятника Воину-освободителю есть в г. Верея Московской области, в г. Советске Калининградской области, а также в микрорайоне Мигалово в Твери. Предварительный 2,5-метровый макет памятника, изготовленный Е. Вучетичем, установлен на территории мемориального комплекса в Серпухове «Соборная гора».

Светлана Котикова стала актрисой, однако из ее ролей наиболее известна только одна – учительницы Марьяны Борисовны в фильме «Ох, уж эта Настя!». Всю жизнь прослужила в московском Театре сатиры.

Светлана Александровна умерла 19 февраля 1996 года. Похоронена на кладбище в селе Архангельское Угличского района Ярославской области, рядом с матерью и сестрой Еленой.

На фото: Светлана Котикова в роли учительницы в фильме «Ох уж эта Настя»