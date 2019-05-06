6 мая: в Тулу прилетел самолет эскадрильи «Максим Горький»

6 мая в 12 часов 30 минут в Тулу прилетел один из самолетов эскадрильи им. Горького. Целью полета была популяризация среди рабочих масс и рабселькоров «Дня печати», мобилизуя их на выполнение промфинплана второго квартала, на помощь городу и деревне в проведении сева.

На аэродроме в день прилета был проведен митинг. Летучие митинги также прошли на предприятиях. Лучшие рабселькоры приняли участие в круговых полетах. Все многотиражки и редколлегии стенгазет, всю рабочая общественность Тулы в канун прилета призвали подготовить агитсамолету достойную встречу

Сбор средств на создание агитэскадрильи им. Максима Горького начался в октябре 1932 года по инициативе журнала «Огонек», в честь 40-летнего юбилея творческой деятельности Максима Горького. Приказом от 17 марта 1933 года (подписан А. З. Гольцманом — начальником Главного управления ГВФ при Совете Народных Комиссаров СССР) объявлено формирование агитэскадрильи, а с 5 мая (День Печати) 1933 года началась ее регулярная работа. Так что в Тулу представитель эскадрильи пожаловал в какнун своег первого дня рождения.

В течение пяти лет существования эскадрильи было выполнено несколько сотен агитрейсов, проведено 3200 митингов, сделано 5 тыс. различных докладов и лекций. Эскадрилья налетала 55 млн км, охватила различными мероприятиями более 10 млн чел.

Знаменитые листовки над Москвой, которые можно видеть в кинохронике во время встречи челюскинцев в 1934 года разбрасывались с самолета «Максим горький», построенного специально для этой эскадрильи. В тот день на столицу сбросили 200 тысяч листовок. На АНТ-20 «Максим Горький» 17 мая 1935 г. летал Антуан де Сент-Экзюпери, как корреспондент газеты «Paris-Soir» или «Париж Вечерний». А на следующий день АНТ-20 «Максим Горький» разбился в результате попытки выполнения мертвой петли Н. Благиным на И-5 вокруг крыла. Погибло 50 человек.

СНК и ЦК ВКП(б) постановили построить вместо погибшего АНТ-20 «Максим Горький» три самолета такого типа — «Владимир Ленин», «Иосиф Сталин», и «Максим Горький», но сделали только пассажирский 6-ти моторный АНТ-20 СССР Л-760, который летал по маршруту Москва- Минеральные Воды.