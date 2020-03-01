1 марта: в Туле полиция разогнала участников кулачного боя

1 марта 1910 г. по традиции с трех часов дня должен был состояться кулачный бой на реке Упе, именуемый в народе вытрясанием блинов. Как правило, такие драки венчали окончание масленицы, на следующий день уже начинался пост.

Вообще подобные поединки проходили в основном зимой – с Николы Зимнего, шестого декабря, до Масленицы. Дрались для забавы, не насмерть. Например, улица против улицы, одна часть города против другой. В Туле, например, зареченцы с незареченцами или заводские оружейники с посадскими. Тульские кулачники, кстати, славились далеко за пределами города.

Почему вытрясание блинов – тоже понятно. За сытную и веселую Масленицу мужики нагуливали животы и наставала пора немного их растрясти.

В спину убегающему бить воспрещалось – можно было только лицом к лицу. И вообще поединки были строго регламентированы. Однако с опрокинутой стенкой и бегством одной стороны дело не всегда кончалось; «опрокинутые» поворачивали, сплотнялись и в свою очередь превращались в нападающих, а иногда и в окончательных победителей. После каждого, в особенности, очень многолюдного боя, непременно были как минимум тяжко побитые, а иногда и жертвы. Поэтому полиция делала все, чтобы предотвратить подобные массовые побоища.

Вот и в 1910 году охране удалось предотвратить масленичную драку. Как сообщала «Тульская молва», «к реке были высланы разъезды, которые не допускали собираться любителей этого боя».