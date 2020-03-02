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Тульские тайны: Этот день в истории города
2 марта: в Туле прошел розыгрыш денежно-вещевой лотереи

2 марта: в Туле прошел розыгрыш денежно-вещевой лотереи

2 и 3 марта 1970 г. в Туле прошел розыгрыш выигрышей по праздничному выпуску денежно-вещевой лотереи 1970 г., посвященного 8 марта. Местом для этого мероприятия был определен ДК профсоюзов, располагавший одним из самых больших залов в городе, вмещавшим около 1000 человек.

Предстоящему тиражу была посвящены широкая рекламная кампания, по области было распространено около 60 тысяч плакатов, афиш и листовок. В результате только в Тульской области было куплено билетов на 380 тысяч рублей.

С 10 утра 2 марта зал ДК профсоюзов был уже полон. Большинство зрителей держали в руках пачки лотерейных билетов – дома ведь и стены должны помогать в крупных выигрышах.

К присутствующим обратился председатель тиражной комиссии –  заместитель председателя облисполкома В. Н. Лаврухин, который сказал все, как есть. О том, что осуществление грандиозных планов хозяйственного и культурного строительства, намеченные ХХIII съездом КПСС, требуют больших материальных и денежных затрат. Дополнительным источников доходов государственного бюджета являются средства, поступающие от продажи свободно образующихся облигаций займа и от размещения денежно-вещевой лотереи среди населения. При этом 60 процентов собранной суммы от продажи билетов возвращались в виде выигрышей, а 40 процентов уходили в местные бюджеты.

Для проведения тиража была выбрана комиссия, в которую вошли представители коллективов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, общественных и государственных организаций области. Патроны с номерами билетов вытаскивали 24 дошкольника из детского сада №65 Тулы.

Всего в тираже было разыграно 8 800 000 денежных и вещевых выигрышей на сумму 14 миллионов 400 тысяч рублей. В числе главных призов были автомобили «Москвич» и «Запорожец», телевизоры, пианино, магнитофоны, радиолы, радиоприемники транзисторные, часы женские в золотом корпусе, холодильники, стиральные машины, а  также денежные выигрыши до 100 рублей. От рубля, естественно – самый распространенный приз по лотерейному билету.

Первыми выигрышами, разыгранными в Туле, стали автомобиль «Москвич», потом оренбургский пуховый платок, радиопроигрыватель, холодильник, плащ женский болонья.

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 07:21 +2
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