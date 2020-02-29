29 февраля: в Туле впервые показали фильм «Гараж»

29 февраля 1980 г. в кинотеатре «Салют» прошла кинопанорама, где показали новый фильм Эльдара Рязанова «Гараж». В широком прокате он появился только через несколько дней.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию зрителей – слишком все было остро и болезненно по тем временам. Вячеслав Тихонов, например, отказался сниматься в этом кино в роли профессора Милосердова еще на стадии подготовки, будучи уверенным, что его все равно никто не увидит, положат на полку. Ан нет, не только допустили до большого экрана, но даже практически ничего не вырезали. Правки на уровне «Законным путем идти можно, дойти трудно», вместо «…дойти нельзя» – детский лепет.

Есть мнение, как говорили в советские времена, что столь либеральному взгляду на малосоветский фильм помогло выступление Брежнева на пленуме ЦК КПСС, который очень вовремя призвал не бояться острой критики. Вот и решили немного не бояться.

Хотя по радио в то время все равно выступали отдельные деятели, которые говорили, что происходящее не соответствует советской действительности. Ну да, соглашались мы, зрители, конечно не соответствует. Ведь из всей этой толпы нашелся хоть один порядочный и несколько сочувствующих, чего в жизни скорее всего и не было бы – гроза миновала, а всем надо срочно домой, к семье, к телевизору.

Известно, что в основу сюжета фильма легла реальная история — собрание гаражно-строительного кооператива «Мосфильма», участником которого был Эльдар Рязанов. Неожиданное и парадоксальное поведение коллег, которые также выявляли лишних пайщиков, глубоко поразило режиссера и навело на мысль о написании сценария на основе произошедших событий.

Но вообще Рязанов считал, что у «Гаража» были три великих предшественника. Это в первую очередь классический фильм Сидни Люмета 1957 года «12 разгневанных мужчин» – о том, как присяжные заседатели полтора часа решают виновен ли обвиняемый подросток в убийстве отца. А также французский «Мари-Октябрь» 1959 года, где бывшие участники Сопротивления в загородном доме выясняют, кто из них в свое время сотрудничал с гестапо, и наша родная «Премия». Одноименный фильм Сергея Микаэляна вышел в 1974 году, но сделан он был на основе популярнейшей пьесы Александра Гельмана, которая шла практически во всех театрах страны. Советскому человеку не надо напоминать ее сюжет – бригада строителей отказывается от получения премии, поскольку считает, что она выписана им не по заслугам. В финале же без премии оказывается один правдоруб-бригадир. Кстати, вышедший уже в наше время фильм Никиты Михалкова имеет признаки аллюзии не только на те самые «12 разгневанных мужчин», о чем говорил и сам постановщик, но и на «Премию». И еще большой вопрос, в каком из фильмов драматургия интереснее и ярче.

В 1980 году фильм «Гараж» посмотрели 28 миллионов человек. По советским меркам – не самый большой результат. Но ведь это был год, когда одновременно вышли «Москва слезам не верит», «Экипаж» и – да-да!!! – «Пираты ХХ века».