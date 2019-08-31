31 августа: обычный день тульского труженика

31 августа 1964 г. слесарь-сборщик оружейного завода, Герой Социалистического труда Л. А. Гришин рассказал в «Молодом Коммунаре» как складывается его обычный трудовой день

«Работаю я в первую смену, встаю в 5−30. В семь часов утра начинается рабочий день, и я стал выполнять сегодняшнюю работу, которая была намечена еще вчера. В течение дня приходится выполнять еще и непредвиденные мной работы, а также заниматься общественными делами. Все, что было намечено, выполнено. За день ничего неожиданного не было. В свободное от работы время занимаюсь разбором заявлений трудящихся и читаю газеты. Прожитым днем я доволен».

Кстати, много ли сегодняшних людей, которые могут повторить ту же фразу:

— Прожитым трудовым днем я доволен!

На фото: бригада токарей-инструментальщиков предположительно Ефремовского завода СК: Н. Лялин (бригадир), П. Клюев, А. Голомысова, Н. Чижова, К. Кузнецов, В. Чепурковский, Г. Бочарова, И. Пронин. 1974 г.