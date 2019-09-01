1 сентября: в тульских школах возвращено совместное обучение мальчиков и девочек

С 1 сентября 1954 г. постановлением Совета Министров СССР было восстановлено совместное обучение мальчиков и девочек. Период раздельного обучения, которое было введено в 1943 году, закончился. Это решение было названо «новым проявлением неослабной заботы коммунистической партии и Советского правительства об улучшении воспитания подрастающего поколения».

Практика показала, что раздельное обучение мальчиков и девочек, осуществлявшаяся в городах (в деревнях и небольших поселках раздельное обучение не вводилось) в течение последних десяти лет, очень осложнило проведение всеобуча, планирование школьной сети, комплектование классов, подбор и расстановку учительских кадров и создавало ряд серьезных трудностей в организации учебно-воспитательного процесса. Кроме того раздельное обучение детей находилось в некотором противоречии с общим укладом жизни общества. Мальчики и девочки вместе росли в семье, в детских садах и яслях, в пионерских лагерях, вместе занимались во Дворцах пионеров и других внешкольных учреждениях, юноши и девушки совместно учились в вузах и техникумах, и только в средней школе были искусственно разъединены.

Это часто вело к большим затруднениям в налаживании правильных товарищеских взаимоотношений между мальчиками и девочками, так как в средней школе терялась основа этих взаимоотношений – совместная учеба и труд в едином коллективе.

В учебном году 1954/55 объединялись все, кроме десятых классов, их учащиеся завершали образование в тех школах, где учились. Остальным же предстояло великое переселение – кого-то оставляли в родной школе, а кому-то предписывали перейти в другую. До 15 августа родители были извещены о том, в какой школе будут учиться их дети. В каждый школе на видном месте вывесили списки учащихся, с указанием, в какую школу и в какой класс их переводят, а также списки принимаемых учащихся с указанием класса и смены, в которой они будут заниматься. Во второй половине августа во всех школах прошли родительские собрания, посвященные задачам семьи и школы в воспитании учащихся в условиях совместного обучения.

Наиболее благополучно с перераспределением учащихся обстояло дело в Зареченском районе. Там каждая школа принимала учащихся не более как из двух соседних школ. Так 53-я мужская школа брала девочек из 1-й и 28-й средних школ и переводила мальчиков главным образом в эти две школы. Объяснялось это тем, что школьная сеть в Зареченском районе распределена более или менее равномерно.

Гораздо сложнее было перераспределение в Центральном районе. Здесь почти все школы находились на близком друг от друга расстоянии и преимущественно в центре района, за исключением одной 20-й школы, стоявшей по тем меркам на отшибе. Она никак не могла принять всех детей, проживающих в Рогожинском, Серебровском поселках, в поселке Учкомбинат и верхней части улицы Коммунаров. Решили, что в 20-й школе будут учиться лишь дети из Рогожинского поселка.

Как бы о ни было, но 1 сентября 1954 года в жизни тульских школьников начался новый ответственный этап жизни – они стали учиться жить вместе.