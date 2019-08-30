30 августа: на Тульский комбайновый завод приехал Егор Лигачев

30 августа 1989 г. в Тулу, чтобы ознакомиться с положением дел на комбайновом заводе, приехал член политбюро ЦК КПСС, секретарь Центрального комитета партии Е. К. Лигачев. Вместе с ним приехали министр автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Н. А. Пугин, министр строительства в северных и западных районах РСФСР В. В. Решетилов. Высоких гостей сопровождали первый секретарь тульского обкома Ю. И. Литвинцев, председатель Тульского облисполкома В. Д. Ананьев.

Интерес именно к комбайновому заводу объяснялся тем, что в ЦК ждали успехов в обеспечении страны продовольствием, но в сельском хозяйстве дела по-прежнему обстояли плачевно. Как рассказал в Туле сам Лигачев, по оценкам специалистов в стране непозволительно много теряется во время уборки, транспортировки и хранения сельскохозяйственных продуктов. Только по зерновым цифра потерь составляла 20−25 млн тонн в год! А в 1989 году столкнулись еще и с тем, что выпуск комбайнов «Дон» намного опередил возможности оснащения их жатвенными частями на том же Тульском комбайновом. В итоге в разгар страды 1600 новых комбайнов «Дон» простаивали из-за отсутствия жаток.

Директор же комбайнового В. Д. Дронов в ответ сетовал на то, что невыполнение плана идет, по сути, из-за того, что на его предприятие давно уже махнули рукой — капитальное строительство не финансируется с начала года, из-за чего невозможно сдать новый цех сборки жаток, условия труда — никакие. План постоянно не выполняется из-за того, что на предприятии страшная нехватка кадров — более тысячи человек. Приходится изо всех сил держаться за тех, кто есть, чтобы они не развернулись и не ушли искать счастья к другим. Нет также мест в общежитиях, и в целом социально-культурная сфера оставляет желать лучшего.

Детальное знакомство с заводом, думается, не открыло секретарю ЦК ничего нового. Знакомство с местными реалиями он предложил начать с заводской столовой, которая совсем не произвела на него впечатления. Поскольку как-то это надо было комментировать, Лигачев посоветовал присмотреться к опыту московского завода «Серп и молот» и других предприятий, где комплекс общественного питания введен в структуру производственного процесса, стал своеобразный цехом № 1 предприятия. Это позволило более эффективно заниматься проблемами организации питания, повышать их качество, расширять ассортимент продуктов, заключать договора на прямые поставки с совхозами и колхозами.

Позже разгорелся спор вокруг комбайна «Нива» с жатками нового поколения, разработанными туляками. Вышестоящее начальство оказалось настроено против них — «Нива» — хорошее дело, но это завтрашний день. А убирать урожай в условиях Нечерноземья нужно сейчас, и на комбайне «Дон».

Выслушав комбайностроителей, представителей хозяйств Е. К. Лигачев тут же провел небольшое совещание с участием руководителей отрасли, и оказавшихся в составе делегации ученых. После чего был сделан вывод о необходимости испытания новшества туляков на крупной партии комбайнов.

Затем высокие гости посетили сборочный цех жаток и увидели тесноту, отсутствие нормальной вентиляции, значительную долю ручного труда, высокую трудоемкость процессов, в полтора раза превышающую расчетную. Отсюда и естественная постоянная нехватка кадрови невыполнение плана. Только в минувшем августе здесь не смогли собрать 173 жатки для комбайна «Дон».

Вечером, на партхозактиве предприятия Лигачев говорил о перестройке, необходимости комплексного подхода к решению продовольственной проблемы. О том, что в ближайшее время предстоит основательно технически вооружить крестьян, оснастить сельское хозяйство современными машинами.

Присутствовавшие при этом министры обещали помощь в интенсификации капитального строительства, решении вопросов финансирования, снижении остроты социальных проблем. В то же время призвали коллектив поднапрячься и приложить все силы к ликвидации отставания. По их мнению, у предприятия, которое испытывает дефицит рабочих кадров более чем в тысячу человек, есть еще немало резервов. Так ему вполне по силам снизить трудоемкость и повысить технологичность производственных процессов, активнее внедрять современные формы организации труда, повысить выпуск товаров народного потребления.

На том и расстались.