23 декабря: туляки одобряют казнь врага народа Берии

23 декабря 1953 года Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР постановило приговорить Л. П. Берию к высшей мере уголовного наказания — расстрелу. Вместе с ним были казнены еще шесть его ближайших соратников из органов безопасности. Все они были приговорены также к конфискации лично им принадлежащего имущества, лишению воинских званий и наград.

Берия был освобожден от обязанностей члена Президиума ЦК КПСС и выведен из состава ЦК КПСС постановлением пленума ЦК КПСС еще 7 июля, а потом арестован. Хотя есть версия, что при аресте он вообще был убит, а все последующие события – лишь инсценировка.

Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании и других стран, в стремлении к ликвидации советского рабоче-крестьянского строя, к реставрации капитализма и восстановлению господства буржуазии, а также в моральном разложении, в злоупотреблении властью, в фальсификации тысяч уголовных дел на своих сослуживцев в Грузии и Закавказье, и в организации незаконных репрессий. Все время, что шло расследование, Берия, если это был он, содержался в подземном бункере штаба Московского военного округа.

Вместе с ним обвинялись ближайшие соратники из органов госбезопасности, которых в прессе сразу же стали называть не иначе, как «банда Берии».

С момента ареста началось активное обрабатывание населения страны. Людей убеждали в том, что Берия – закоренелый враг народа, иностранный наймит, мечтавший свергнуть советское правительство. Хотя, например, с середины марта по июнь 1953 года Берия на посту главы МВД своими приказами по министерству и предложениями (записками) в Совмин и ЦК (многие из которых были утверждены соответствующими постановлениями и указами) стал инициатором прекращения «дела врачей», «мингрельского дела» и целого ряда других законодательных и политических преобразований, в том числе амнистии, по которой были выпущены не только уголовники, о чем теперь многим известно (см., например, фильм «Холодное лето 53-го»), но также несовершеннолетние, престарелые, больные, женщины, имеющие малолетних детей и беременные.

Следствие провели достаточно быстро, и теперь надо было подготовить людей к пониманию справедливости грядущего приговора. Надо полагать все, что происходило в эти дни в Туле, разыгрывалось под копирку и во всех остальных городах страны.

В целях ознакомления с обвинительным заключением Прокуратуры СССР по делу врага народа Берия 17 декабря, за несколько дней до предстоящего суда, состоялось совместное совещание при обкоме и горкоме партии с участием работников обкома, горкома, райкомов партии, облисполкома, горисполкома и партийного актива города.

Также 17 декабря во всех райкомах партии города прошли совещания с широким партийным активом районов с этим вопросом.

17 декабря и в ночь под 18 декабря, во второй смене, на заводах самоходных комбайнов, имени Кирова, патронном, Новотульском металлургическом, гармонной фабрике прошли митинги, посвященные сообщению Прокуратуры СССР по делу врага народа Берия. Присутствовало на них около 10 тысяч человек. Трудящиеся Тулы с возмущением клеймили позором ярого врага Берия и требовали принять к нему самые высшие меры наказания.

Так, на общем заводском митинге Новотульского металлургического завода в своем выступлении старший газовщик доменного цеха тов. Монахов сказал: «Нет слов, чтобы выразить свое глубокое возмущение предательскими действиями Берия и его сообщников. Берия и его сообщники – агенты международного капитализма готовили в нашей стране свержение советской власти и восстановление власти капитализма, но их контрреволюционные планы и вся затеянная авантюра разбились о несокрушимую мощь Советского государства и единство рядов коммунистической партии и советского народа. В ответ на очередную вылазку врага советский народ отвечает еще более тесным сплочением вокруг коммунистической партии ее Центрального комитета. Коллектив завода, мобилизуя свои творческие силы, используя резервы, еще шире развернет социалистическое соревнование, и успешно решит задачи, поставленные историческими решениями ХIХ съезда партии, V сессии Верховного Совета СССР и сентябрьского Пленума ЦК КПСС».

Конечно, для простого рабочего эта речь выглядит как-то чересчур заумной и идеологически безупречной, но он ведь мог читать ее по бумажке, которую либо написал сам, либо с чьей-то мудрой подсказкой.

На митинге радиозавода старый кадровик предприятия Бурмистрова высказалась примерно так же: «Я горячо одобряю и выношу благодарность советскому правительству, Центральному комитету партии и следственным органам за то, что они своевременно изолировали такого ярого врага от руководства страной и быстро провели работу по расследованию гнусной деятельности Берия в интересах иностранного капитала».

Туляки на своих митингах требовали повысить политическую бдительность, немедленного рассмотрения дела Берии в Верховном суде СССР и привлечения к суровой ответственности по всем правилам советского закона. По их мнению, Берии и его сообщникам не было места на советской земле. Заодно, чтобы два раза не собираться, все выступавшие давали слово выполнить в честь происходящих событий годовой план досрочно.

Выступать выступали, но при этом с трибуны и в ходе частных бесед задавали весьма неудобные вопросы.

Почему на протяжении многих лет не был разоблачен ярый враг Берия?

Как он мог попасть на высокие посты Советского государства?

Имел ли Берия связь с иностранной разведкой?

Были ли связаны арестованные врачи с Берией?

Какова судьба врача Тимощук?

Мог ли знать товарищ Сталин о вредительстве Берия?

Кто разоблачил Берия?

Лидия Тимощук – главный персонаж шумного дела врачей. За помощь в разоблачении убийц в белых халатах она была награждена орденом Ленина.

Интересно, что все эти вопросы тщательно собирались для различных справок и информаций в обком партии, однако не было ни одной завизированной указивки, как надо правильно на эти вопросы отвечать.

23 декабря 1953 года дело Берии было рассмотрено Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством Маршала Советского Союза И. С. Конева. Берия признал, что многочисленные связи с женщинами позорят его как гражданина и бывшего члена партии. Но по всем основным пунктам обвинения виновным себя не считал, и просил суд при вынесении приговора не рассматривать его как контрреволюционера, а применить только те статьи Уголовного кодекса, которые он действительно заслужил.

О том, что решил суд, сказано выше. Все обвиняемые были расстреляны в тот же день. Причем Берию расстреляли как можно скорее – за несколько часов до казни прочих осужденных в бункере штаба Московского военного округа в присутствии генерального прокурора СССР Р. А. Руденко. По собственной инициативе первый выстрел сделал из табельного оружия генерал-полковник (впоследствии Маршал Советского Союза) П. Ф. Батицкий. Тело было сожжено в печи 1-го Московского (Донского) крематория.

Краткое сообщение о суде над Л. П. Берией и его сотрудниками было опубликовано в печати и подкреплено обязательными митингами на рабочих местах.

Так, товарищ Мозжечков – бригадир сборки петель одного из тульских заводов в своем выступлении одобрил приговор Верховного суда СССР, который стер с лица земли изменников Родины, банду наймитов. «Своими успехами в труде по выполнению срочного заказа по изготовлению петель для дворца культуры и науки, строящегося в Варшаве, мы и в дальнейшем будем крепить дружбу народов, крепить мощь советского государства».

На собрании медицинских работников 2-й городской больницы присутствовало 80 человек, выступили четверо. В своем выступлении т. Якупова – зам. главного врача больницы одобрила решение Верховного суда СССР по отношению к изменникам Родины. «Изменники и предатели понесли самую суровую кару за свои тягчайшие преступления. Благодаря тому, что ЦК партии и советское правительство приняли решительные меры по ликвидации коварного изменнического заговора, наше государство стало еще сильнее и могущественнее. В свою очередь мы, медицинские работники 2-й городской больницы Тулы, обязуемся еще теснее сплотиться вокруг партии и правительства, повышать неустанно свою бдительность, улучшить качество медицинского обслуживания».