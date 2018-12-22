22 декабря: тульский самовар для Третьяка и Харламова

22 декабря 1978 года закончился 12-й турнир по хоккею с шайбой на призы газеты «Известия». Вновь его победителям были вручены большие тульские самовары.

Один из тульских символов – самовар был главным призом самого первого турнира на призы «Известий» в 1969 году. Тогда его выиграла команда СССР, самовары поменьше увезли домой занявшие второе место канадцы и ставшая третьей команда ЧССР. У канадцев этот приз украсил собой музей хоккейной славы в Торонто.

Потом трехлитровые тульские самовары вручались как специальные призы – лучшим игрокам и тренерам. В 1973 году был учрежден еще в качестве приза тульский пряник – подсластить горечь поражения. В тот год он достался сборной Швеции, впервые на известинском турнире занявшей последнее место.

И вот, наконец, в 1978 году огромный 60-литровый тульский самовар вновь стал главным трофеем турнира. Делали его в Туле, а потом переправили в Липецк, где местные мастера искусно расписали будущий приз под Хохлому.

«О тульских самоварах ходят легенды. Сами туляки – искусные мастера – порой даже не подозревают о том, насколько популярны в мире эти чудодейственные приспособления для чаепития», – утверждалось в специально выпущенной к турниру программе-брошюре.

Многого на турнире ждали от канадцев, которые привезли в Москву команду под громким именем «Будущие Звезды НХЛ», составленную в большой части из хоккеистов 21-23 лет. Однако впоследствии никто из этих игроков звездой так и не стал. Хотя в тот раз, на турнире «Известий», канадцы допустили только одну осечку, крупно проиграв советской сборной. В итоге они заняли третье место.

Главный же приз традиционно разыграли между собой сборные СССР и ЧССР. Чехи переживали смену поколений – в Москву они приехали без многих своих бывших звезд – Холечека, Дзуриллы, Махача, Аугуста, Поспишила. И тем не менее едва не преподнесли сюрприз. В третьем периоде последнего матча турнира они выигрывали у сборной СССР 3:0. Однако советская команда все же сумела отыграться – за счет шайб Сергея Макарова, Валерия Васильева и Бориса Михайлова. В итоге 3:3, и хозяева турнира стали первыми за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб. Большой тульский самовар достался советской сборной. Командам ЧССР и Канады вручили самовары поменьше.

Лучшими игроками турнира были признаны Владислав Третьяк (СССР, вратарь), Иржи Бубла (Чехословакия, защитник), Сергей Капустин (СССР, нападающий). Лучшим бомбардиром стал Антеро Лехтонен (Финляндия), набравший 7 очков (4 гола и 3 голевые передачи).

На фото: сборная СССР – победитель турнира на Приз Известий 1978 с главным призом – тульским самоваром.

Верхний ряд: Валерий Харламов, Сергей Бабинов, Сергей Макаров, Владимир Петров, Геннадий Цыганков, Виктор Хатулев, Михаил Фроликов, Владимир Голиков, Михаил Шостак, Виктор Васильевич Тихонов (старший тренер), Сергей Стариков, Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин, Сергей Капустин, Виктор Жлуктов.

Нижний ряд: Виктор Дорощенко, Борис Михайлов, Валерий Васильев, Петр Природин, Владислав Третьяк, Владимир Владимирович Юрзинов (тренер), Вячеслав Фетисов, Хельмут Балдерис, Александр Голиков.