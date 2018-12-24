24 декабря: движение тульской конки остановилось раньше положенного

24 декабря 1913 г. движение вагонов конки по Туле было остановлено в шесть часов вечера.

Прекращение движения городского общественного транспорта – дело по тем временам редкое. Обычно конка неспешно развозила своих пассажиров с раннего утра и до позднего вечера. В случае сильной метели, правда, вагоны иногда не выходили на линию, но за вынужденный простой из жалования денежки вычитались, поэтому работать старались в любую погоду. Лишь позже, в результате объявленной забастовки, при остановке движения конки по независимым от служащих обстоятельствам, например, из-за метели, управление дороги согласилось выплачивать служащим, получающим поденное вознаграждение, контролерам, кондукторам и кучерам, чтобы удержать их на месте, половину дневного заработка.

Но по случаю больших праздников предусматривались поблажки. Так, в канун Рождества Христова движение вагонов конки прекращалось в 6 часов вечера и возобновлялось только в 11 часов утра следующего дня. Такой же порядок применялся накануне нового года – движение конки останавливалось в шесть вечера и опять начиналось в 11 утра 1 января.