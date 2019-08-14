14 августа: под Тулой перехватили письмо политической арестантки

14 августа 1904 г. в Кашире полицейским надзирателем был задержан за праздношатательство крестьянин Скопинского уезда Козьма Баранов, освобожденный из каширской тюрьмы по высочайшему манифесту. При обыске у него нашли письмо от содержащейся в каширской тюрьме политической арестантки Анны Рождественской на имя ее матери.

Анна Рождественская была задержана по обвинению в причастности к организации политической манифестации в Туле 14 (21) сентября 1903 года. В честь этого события в Туле названа одна из улиц, которую мы называем улицей Демонстрации, хотя полное ее название – улица Демонстрации 1903 года. Одним из главных организаторов шествия был ее брат Николай. Во дворе дома Рождественских было закопано красное знамя, которое подняли в ходе шествия. На съемной квартире одной из сестер – зубного техника Анны нашли приспособления для печатания прокламаций.

В письме помимо обычных житейских просьб были и некоторые зашифрованные сведения, которые надо было передать по назначению.

«Милая дорогая мамаша.

Здравствуйте! Податель сего письма уголовный Баранов. По манифесту он выпущен на свободу, сидел в тюрьме за какую-то кражу. Он нам передавал ваши письма и вообще принимал в нас большое участие. Примите его и приветьте. Он может быть полезным. Когда он выходил, мы не дали ему на чай, дайте ему, пожалуйста, копеек 50, 70. Передайте Васе следующие строки (шифр в виде дробей). Мне кажется, что (шифр в виде дробей), а там сам увидит. Я ужасно боюсь, что придется сидеть еще год или шесть месяцев. Это будет ужасно. С этим мириться трудно. Что у вас слышно относительно нашего дела? Как вы все живете? Здоровы ли вы? Письма на всякий случай продолжайте посылать по тому адресу. Если их некому будет передать, я тогда дам вам как-нибудь знать. Мы живы и здоровы. Чувствуем порядочно. Крепко всех целуем и желаем всего хорошего. Любящие вас Анна Рождественская. О нашей жизни расскажет вам многое Баранов».

При дальнейшем дознании выяснилось, что Баранов по освобождении из-под ареста 15 августа полицейским управлением был отправлен в Каширскую уездную тюрьму для следования 21 августа этапным порядком на родину. Сам же он пояснил, что перед освобождением его из тюрьмы 13 августа он был на дворе и в это время Рождественская из окна своей камеры, бросив ему письмо, попросила, чтобы он передал это письмо матери ее, за что и получит на чай. А так как Баранов намеревался идти на родину, то взятое письмо хотел передать освободившемуся вместе с ним арестанту Ивану Ашарину, который, как крестьянин Тульского уезда, должен был идти в Тулу. Но передать означенное письмо забыл и Ашарина по освобождении из тюрьмы не видел. Сам же про себя сказал, что он неграмотный, поэтому текста содержимого письма не читал.

Анна Рождественская в конце концов была оправдана. Наличие у нее на квартире подпольной типографии она объяснила тем, что все это забыл некий посетитель, приходивший лечить зубы, и это объяснения присяжные посчитали достаточными для подтверждения невиновности.