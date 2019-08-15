15 августа: честные люди из Болохова

15 августа 1959 г. областная газета «Коммунар» опубликовала следующую заметку о честных жителях нашей области.

«Болохово. К окошку сберегательной кассы № 2646 один за другим подходили посетители. Кассир Ф. А. Карнеева, производя необходимые операции, оплачивала облигации госзайма выпуска 1957 года.

В конце рабочего дня Феоктиста Алексеевна спохватилась: в кассе обнаружилась недостача: кому-то сто рублей передала. А кому? Попробуй, угадай. За день у кассы побывала добрая сотня людей. Пришлось за оплошность вносить свои деньги.

Вскоре в сберкассу вошел высокий, уже немолодой человек и протянул в окошко кассиру сто рублей.

– Вы мне на погашенные облигации 500 рублей выдали вместо 400, – сообщил посетитель.

– Звать его Кирилл Демьянович Гордун, – говорит Феоктиста Алексеевна, – живет в Болохове, а где работает – не спросила, сожалеет она».