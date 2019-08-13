13 августа: в Туле побывали дети австрийских и немецких рабочих

Ночью 13 августа 1934 г. из Москвы в Крым через Тулу проезжали дети австрийских и немецких рабочих. Однако из-за неисправности на ст. Тула-Курская их вагон был отцеплен. Таким образом дети неожиданно задержались на полсуток в Туле. И хозяева обеспечили им сердечный прием.

Днем на автобусе и специально поданном трамвае дети были отправлены в парк культуры и отдыха им. Шмидта (нынешний Белоусовский), где тульские пионеры устроили им радостную встречу. На кратком митинге детей приветствовал тов. Демидов из горкома ВЛКСМ. После него выступили австрийская пионерка, которая коротко рассказала, с какой целью приехали дети зарубежных рабочих в СССР. Австрийский пионер от лица всей группы поблагодарил за хороший прием и сказал, что по возвращении из Крыма все дети будут учиться в советских школах.

Дирекция парка предоставила детям аттракционы, тир и другие развлечения. Дети получили завтрак, после которого участвовали в массовых играх и танцах, которые прошли с большим оживлением.

Ребята, по мнению журналиста, описывавшего их приезд, были в восторге от всего увиденного. «Во время игры австрийские и немецкие дети всячески старались подражать звукам непонятной для них русской речи».

По окончании игры дети направились в буфет, где получили угощение. Затем стройными рядами пошли на вокзал.

У ворот парка культуры и отдыха по обеим сторонам стояли провожающие советские пионеры и октябрята. Они дружно приветствовали своих дорогих гостей.

Краткое последнее слово сказал представитель ВЦСПС тов. Кохан:

– Для встречи родственных по классу детей рабочих зарубежных стран не нужно никакой подготовки и церемонии, они сами найдут свой язык и дорогу к сердцу.

Особенно тов. Кохан поблагодарил тульский горком ВКП(б) и ВЛКСМ за хороший прием.

– Не было бы счастья, да несчастье помогло – такими словами закончил он свою речь.

Длинной лентой растянулась уезжающая группа. Ребята шли по улице, громко распевали революционные песни, шли будущие борцы за советские Австрию и Германию.

У трамвайной линии они остановились. Здесь состоялась организованная посадка в вагон. Советские пионеры выстроились на линии перед вагоном.

Вагон тронулся. Раздалось долгое прощальное «Ура!». В ответ из окон вагонов раздавалось громкое «Рот фронт!».

На фото: делегация германских пионеров на фабрике имени Ленина в Туле. 1927 г