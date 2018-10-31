31 октября: Улица Коммунаров становится проспектом Ленина

31 октября 1963 года решением Горисполкома улица Коммунаров стала первым в городе проспектом – имени Ленина. Другой тульский проспект – Красноармейский в то время пребывал в состоянии непрезентабельной улицы с преимущественно одноэтажными домишками.

Изначально это была Крапивенская улица — по направлению к Крапивне, в то время весьма значительного населенного пункта на карте губернии. В конце восемнадцатого века она стала Киевской, опять же по направлению к Киеву. В то время российскому, родному и дружественному.

В 1918 году улицу слегка офранцузили, присвоив имя Коммунаров. К французской революции у нас почему-то был в те времена особый интерес. В том же году начала выходить и главная партийная газета области под названием «Коммунар», а до наших дней дожила и улица Марата – весьма спорного даже по тем временам деятеля французской революции.

И, наконец, в 1963 году, несмотря на наличие уже в Туле улицы Ленина, Коммунаров возвеличили до проспекта и присвоили ему имя вождя мировой революции. Хотя Ленин, как мы уже писали, в Туле выходил только на перрон Московского вокзала размять ноги после дальней дороги, ну и написал бессмертное «Значение Тулы для республики огромно». И ведь тоже сказал как отрезал – в эту фразу как-то ни Рязань, ни, например, Орел или Брянск не вписываются. При всем, разумеется, большом уважении к этим городам.

Как и положено главной магистрали, своеобразной визитной карточки города, проспект Ленина, он же Киевская, он же Коммунаров, всегда и во всем был первым. Здесь впервые в городе появилась нумерация домов — еще в 1865 году. До того, как и во всей Европе, писали просто — например, Суворовская улица, дом Иванова, Петрова, Сидорова. В 1838 году тут зажглись первые фонари на улицах – сначала масляные, потом спиртовые, керосиновые и, наконец, электрические. Уже в 1893 году в некоторых домах появился водопровод – невиданная роскошь для Тулы по тому времени.

Конечно же, на Киевской открылись и первые кинотеатры. Здесь были лучшие магазины, парикмахерские, гостиницы, рестораны.

Проспект Ленина развивался вместе с городом. Когда-то, во времена Киевской, он ограничивался Московской заставой в районе нынешней Льва Толстого. Потом дотянулся до нынешнего стадиона «Арсенал», и окраиной стал винзавод. Потом вытянулся до площади Победы и новой улицы Окружной, свидетельствующей об окончании города в этих местах, нынешней Девятого мая. А потом активно стала застраиваться южная часть этой магистрали. Так что нынешний проспект – полноправная главная улица Тулы, по которой судят по нашему городу.

Фото: Юрий Жуков