1 ноября: В Тулу приехал самый известный негр Советского Союза

1 и 2 ноября Тульский областной драматический театр вернул в репертуар спектакль по пьесе Гоу и Д’Юссо «Глубокие корни». Сделано это было для приглашенных звезд московской сцены. Роль Бретта в эти дни исполнял приглашенный из Московского театра имени Станиславского негритянский актер Вейланд Родд (старший) — штатный негр советского кино того периода.

Тульскому зрителю Вейланд Родд был известен по участию в кинофильмах «Пятнадцатилетний капитан», «Том Сойер», «Миклухо-Маклай». В 1949 году выйдет еще одна картина с ним — «Встреча на Эльбе». Также Родд был известен и работой в спектакле «Глубокие корни», которая с его участием прибретала еще большее социальное звучание. Действие пьесы происходит на Юге США. В дом сенатора Лэнгдона после трехлетней службы в армии возвращается сын служанки негр Бретт Чарлз, который любит младшую дочь хозяина — Алису. Сенатор же недоволен присутствием негра в его доме. Воспользовавшись тем, что у жениха старшей дочери, Гоуарда Меррика, пропадают часы, сенатор, чтобы избавиться от Бретта, обвиняет его в краже. Спектакль этот шел во многих театрах СССР, и во многих из них в качестве приглашенного актера поучаствовал Родд.

Вообще же Вейланд Родд родился в городе Линкольн штата Небраска. В 1932 году в составе группы из 22 афроамериканских деятелей гарлемского ренессанса Родд, по инициативе сценариста Джеймса Хьюза и по приглашению сотрудников советского внешнеторгового ведомства «Амторг», приехал в Москву для участия в фильме о расизме в США «Черное и белое» немецкого режиссера Карла Юнганса. После начала съемок в Крыму проект был закрыт, но Родд и еще один участник группы, Ллойд Паттерсон, решили остаться в Советском Союзе.

В Москве Вейланд Родд был принят в труппу театра Мейерхольда и работал при театре Станиславского, и мечтал сыграть Пушкина. По его словам, все негры считали Пушкина своим национальным поэтом. Умер в Москве в 1952 году от осложнения аппендицита.

Широкую известность получил и сын актера, который стал джаз-музыкантом. Вейланд Родд-младший был тем самым темнокожим мужем певицы Ирины Понаровской, наличие которого обсуждала когда-то вся страна.

В конце ноября того же 1948 года для участия в спектакле «Глубокие корни» в роли Бретта приезжал в Тулу еще один знаменитый актер — Андрей Абрикосов. Эту же роль он играл у себя в театре Вахтангова. На спектакле произошла трогательная встреча. В театр пришел учитель Иван Алексеевич Позднышев, который когда-то был классным руководителем у школьника Андрея Абрикосова. Трудовой учительский стаж Ивана Алексеевича уже составлял сорок лет, он и в тот год преподавал физику в педагогическом институте и строительном техникуме. В антракте старый учитель встретился со своим воспитанником. В теплой беседе актер рассказал Ивану Алексеевичу о работе в театре и кино, о своих творческих планах.