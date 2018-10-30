30 октября: мама Саши Чекалина увидела премьеру спектакля о сыне

В октябре 1958 года Тульский театр юного зрителя подготовил спектакль о Саше Чекалине. Пьесу написал молодой актер театра Олег Потоцкий, он же исполнил и главную роль. На премьере спектакля присутствовала мама героя – Надежда Самуиловна Чекалина.

Впрочем, абсолютным сюрпризом увиденное для нее не было. Работая над спектаклем, и актеры, и автор пьесы не раз встречались с родителями, учителями, товарищами Чекалина по школе и партизанскому отряду. Главной задачей творческого коллектива было показать не столько биографию, сколько становление характера Саши.

Надежда Самуиловна высоко отозвалась о спектакле: «Я не была обычным зрителем: все в спектакле напоминало о пережитом, о незабываемом. То, что я видела на сцене, было как в жизни семнадцать лет назад: также правдиво и также тяжело. Мой сын Шура был энергичным, веселым мальчиком, вожаком ребят. Он смело держался и в партизанском отряде, и в фашистских застенках. И это хорошо показано в спектакле. Мне припоминается такой случай, которого, правда, в пьесе нет. Когда немцы в первый раз поймали Шуру, они трижды водили его к школе расстреливать, надеясь запугать. Но он не только не струсил, но и организовал побег. Витя, мой младший сын, в спектакле очень похож, только в жизни он больше слушался старшего брата и был его первым помощником. А после того, как Шура ушел в партизаны, Витя возглавил организованный братом отряд школьников, и вместе с товарищами поймал как-то настоящего диверсанта. Только конец пьесы выглядит несколько иначе, чем было в действительности. В тот день, когда казнили сына, я была далеко от него, в подпольной организации. И все-таки спектакль получился очень хороший. Пусть смотрит его молодежь, и растет такой же, какими были наши сыновья, отдавшие жизнь за Родину».

В газетах спектакль хвалили за то, он проникнут высоким патриотизмом, пафосом бессмертного подвига, огромным уважением и горячей любовью к людям, стоявшим насмерть у ворот к Москве. А финал заставлял зрителей понять, что не смерть, а бессмертие – величественный удел тех, кто отдал жизнь борьбе за свободу и независимость Родины.

Взволнованно говорили об увиденном и зрители.

А. Осипова, учительница тульской средней школы № 28: «Я считаю, что спектакль «В шестнадцать мальчишеских лет» должен посмотреть каждый юный туляк: и пионер, и готовящийся к жизни десятиклассник, и молодой рабочий. Они не пожалеют, ибо эта постановка обогатит их новыми мыслями, поможет лучше познать характер советских людей, всю силу патриотизма героя-комсомольца».

Люда Новгородская, Инна Алексеева, Наташа Волкова – ученицы 4 класса «Б» тульской средней школы № 1: «Мы были в театре всем классом. Саша нам очень понравился. Он смелый и находчивый. Как мы радовались, когда он обезоружил часового возле склада с боеприпасами, а потом с помощью товарищей связал врага. Большое удовольствие доставила нам и его выдумка с заминированием старосты. Нам хочется быть такими, как Саша Чекалин».

Еще об одном искреннем отзыве рассказала режиссер спектакля Н. Аноева: «Когда мы опросили одну из наших юных зрительниц, понравился ли ей спектакль, она ответила: Когда опускается занавес, хочется встать и постоять...».

На фото: Надежда Самуиловна Чекалина (в центре) с группой участников спектакля.