3 марта: родился Владимир Воронков – последний Герой Советского Союза в Тульской области

3 марта 1920 г. родился Владимир Романович Воронков, Герой Советского Союза.

Он родился в Рязанской области, а в Тулу его семья переехала в 1932 году, на строительство Новотульского металлокомбината – нынешнего «Тулачермета». В 1935-м, по окончании этого строительства, уехали в Алексин, где Владимир окончил среднюю школу и одновременно курсы авиационных мотористов в местном аэроклубе. В 1938—1940 годах Воронков работал авиационным механиком в Тульском аэроклубе. В сентябре 1941 года он окончил Таганрогскую военную авиационную школу летчиков, в марте 1943 года — Краснодарское объединенное военное авиационное училище, которое в то время находилось в эвакуации в Агдаме. На фронте – с августа 1943 года, командовал звеном 570-го (с октября 1944 года — 190-го гвардейского) штурмового авиаполка 12-й гвардейской штурмовой авиадивизии 3-го гвардейского штурмового авиакорпуса 5-й Воздушной армии.

Войну начинал связистом, летал на По-2, в основном на розыск самолетов, вынужденно севших за линией фронта.

«Каждый такой вылет очень рискованный, – вспоминал он после войны. – Даже если я найду подбитый самолет, еще должен приземлиться неподалеку, подобрать экипаж. Внеаэродромные посадки – очень рискованные. На переднем крае – там же воронка на воронке, проволока, мины, что угодно».

С июля 1944 года Владимир Романович летал на штурмовике «Ил-2», хотя и с тихоходным «кукурузником» расстаться совсем не удалось, время от времени приходилось и на него пересаживаться.

Во время трех полетов был атакован вражескими истребителями и только благодаря отличному владению самолетом он сумел уйти невредимым.

«Ни разу меня не сбивали. В таких случаях говорят: в рубашке родился. Чушь это настоящая. Думать надо, соображать прежде всего. Если я не прозевал первого залпа, увидел, откуда начались обстрелы, был убежден: больше в меня не попадете».

Из наградных документов: «13 мая 1944 г. тов. Воронков вылетел ведомым пары фотографировать дороги между опорными пунктами противника Тыргу – Фрумос – Ролман – Яссы. Во время перелета линии фронта прямым попаданием в его самолете был отбит флетнер – элемент руля высоты и поврежден элерон на крыле. Несмотря на вибрацию плоскостей, отважный летчик возвратился на свой аэродром только после успешного выполнения задания.

Воронков участвовал в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской и Пражской операциях. За время своего участия в войне Воронков совершил 153 боевых вылета на «Ил-2» (100 на штурмовку врага и 53 на разведку) и 250 вылетов на «По-2».

В боях за Трансильванию и Венгрию совершил 97 успешных боевых вылета, из них 25 боевых вылетов на разведку техники и войск противника ведущим пары и четверки. 14 раз летал на штурмовку окруженного врага в столице Венгрии Будапеште.

Из наградных документов:

«Имея отличную технику пилотирования и хороший боевой опыт, во всех операциях тов. Воронков показал образцы летного мастерства, мужества и боевой находчивости. Для молодого летчика не стали преградами для уничтожения врага Карпаты, Трансильванские Альпы и горы в Венгрии».

28 июля 1944 года полку была поставлена задача сфотографировать аэродром противника Хуши (от линии фронта к тылу противника 80 километров) и прилегающую к нему площадку. Несмотря на концентрированный зенитный огонь противника, Воронков задание выполнил отлично – аэродром с находившейся на нем матчастью был сфотографирован, также была разыскана и сфотографирована площадка.

К званию Героя был представлен 25 января 1945 года. Соответствующий указ был подписан больше, чем через год – 15 мая 1946 года, за «мужество и героизм, проявленные в боях».

После окончания войны он продолжил службу в армии, но в марте 1948 года был уволен в запас – стало подводить зрение.

В 1948—1950 годах работал мастером наладки контрольно-измерительных приборов, начальником смены по производству тяжелой воды на Алексинском химическом комбинате. В 1952 году окончил Тульский механический институт. В 1952—1953 годах Воронков работал механиком участка, затем помощником главного механика на угольной шахте «Зимники» в Прокопьевске. В 1953—1958 годах руководил Кондомской машинно-тракторной станцией в городе Калтан, в 1958—1959 годах — Кемеровской ремонтно-технической станцией. С 1959 года жил в Алексине, работал главным механиком треста «Алексинпромстрой», в 1965—1969 годах находился в заграничной командировке. В июле 1970 года вышел на пенсию.

Был также награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, а также рядом медалей.

Почетный гражданин города Алексин и Алексинского района.

Владимир Романович Воронков скончался 12 декабря 2012 года в Алексине на 93-м году жизни. Он был последним Героем Советского Союза, проживавшим в Тульской области. Похоронен Владимир Романович Воронков на Стопкинском кладбище Алексина, рядом с могилой жены.