4 сентября: в 1943 году проведен Собор епископов Русской православной церкви

В ходе Великой Отечественной войны государство умерило свою нетерпимость по отношению к церкви. 4 сентября 1943 года по инициативе Сталина впервые после Октябрьской революции был даже проведен Собор епископов Русской православной церкви, который избрал митрополита Сергия (Страгородского) на Патриарший престол. А в 1945 году постановлением правительства были гарантированы и различные свободы верующим. Послабление церкви сделали и в Туле.

В разъяснительных письмах Совета по делам Русской православной церкви передавались немыслимые прежде вещи: совершение религиозного обряда есть частное дело граждан, оно обеспечивается Конституцией СССР и не требуется никакой справки в качестве разрешении на его совершение. Уполномоченные Совета не должны ставить условием для совершения религиозного обряда обязательное предъявление справки о регистрации брака, рождения и смерти, ибо это является ненужным стеснением верующих граждан в осуществлении права на совершение обрядов, вытекающих из исповедываемого вероучения.

О том, как отнеслись люди к происходящим событиям, весьма красноречиво говорит фраза верующей Шуваловой из Дубенского района, которая была приведена в отчете уполномоченного по делам РПЦ за первое полугодие 1945 года: «В этом году я удостоилась счастья видеть кинокартину о Поместном Соборе (шедшую в кинотеатрах Тулы). Все, что я видела, наглядно показывает крепость нашей православной веры. Что бы там не говорили, а поцелуй Патриарха председателем Совета Карповым — очень многое значит. В жизни даром поцелуев не бывает, особенно в наше время. Картина показала нам всю силу нашей веры. Родившись — нас крестили, замуж шли — под венцом, умирать будем и хоронить тоже — с попами, а не как дохлых собак. У меня три сына в армии, двое из них погибли за Родину и, когда они шли на фронт, я благословила их своей материнской рукой… Мы будем настойчивы в открытии церкви».

Весной 1945 года в Тульской области работали всего шесть церквей – две в самой Туле (Всехсвятская и Двенадцать апостолов), которые не прекращали свою деятельность и на протяжении всей войны, по одной в Крапивне, в Веневском, Лазаревском, Заокском районах.

Правда, еще в 1944 году, вскоре после проведения Собора епископов РПЦ, верующими было подано 21 заявление об открытии церквей. И после того, как местные власти стали затягивать с положительным на них отзывом Совет по делам Русской православной церкви спустил указание «более тщательно изучать ходатайства верующих и в необходимых случаях для проверки лично выезжать на места. Постановления Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР по вопросам открытия церквей должны выполняться немедленно».