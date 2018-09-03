3 сентября: тульский цирк принял первых зрителей

3 сентября 1963 года тульский цирк принял первых зрителей – строителей и проектировщиков здания. Они сделали по-настоящему уникальное для своего времени произведение архитектуры.

Впервые в СССР здание было оборудовано автоматической противопожарной системой, что немаловажно – ведь прежний тульский цирк сгорел в 1949 году. По всему зданию было установлено около 200 теплочувствительных датчиков. Также впервые в Европе зрительный зал был перекрыт куполом из сборного железобетона. Отсутствовали поддерживающие купол колонны, что по тем временам было еще непривычно. А в манеже не было традиционных цирковых опилок. Их заменял ковер из пластинчатой и губчатой резины, покрытой тонким слоем натурального каучука. Но главная особенность этого манежа — способность, вращаясь по спирали, уходить вниз на дно колодца манежа. Так образовывался большой бассейн, который заполнялся 330 кубическими метрами воды.

В основу проекта нового цирка был положен опыт строительства аналогичных зданий в Ярославле, Киеве и Минске. У этих цирков и фасады были схожими. Отличие тульского было еще и в том, что фасад оформлялся с помощью алюминия – в то время еще страшно дефицитного, стратегического металла, активно использовавшегося в оборонной промышленности.

В тот день, 3 сентября 1963 года, в зале сидели строители, возводившие здание, работники «Мосбассгипрошахта», «Тулашахтстроя», «Шахтстроймонтажа», «Центроэлектромонтажа», Болоховского машзавода, и даже Тульской мебельной фабрики, где делали кресла для зрительного зала. Торжественную часть открыл председатель Тульского промышленного облисполкома Г. Камаев. После его небольшого доклада торжественно разрезали ленточку над входом в арену.

С приветственными словами к собравшимся обратился артист Б. Бирюков:

«Друзья! Мы радость вашу разделяем

И в этот вечер звездный, голубой

Всех туляков сердечно поздравляем

С рожденьем цирка над родной Упой».

Первым показанным на сданной арене номером стало выступление акробатов-эксцентриков С. Яворского, В. Каминского, Г. Николаева. Также в первой программе было выступление всемирно известных жокеев-наездников под руководством Александрова-Серж. Ну а главной звездой программы стала первая в СССР женщина-дрессировщица диких животных Ирина Бугримова с дрессированными львами.

16 сентября за активное участие в разработке и осуществлении проекта работники «Мосбассгипрошахт» и треста «Тулашахтстрой» были награждены почетными грамотами промышленных обкома КПСС и облисполкома.

«У каждого проектировщика была внутренняя гордость, что такое сложное здание возводилось по разработанным им чертежам», – вспоминает Владислав Фомич Скопцов.

Официальное же открытие для обычных зрителей прошло на следующий день. На открытии тульского цирка присутствовала и министр культуры СССР Екатерина Фурцева.