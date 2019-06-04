4 июня: крестик на шее комсомольца – свидетельство невежества

4 июня 1974 года читатель областной молодежной газеты «Молодой коммунар» с гневом обрушился на молодых людей, которые в дань моде носили на шее крестики.

«Крест на шее комсомольца – это свидетельство теоретического невежества, отсутствие у него необходимой культуры и атеистической убежденности. Не имея твердых материалистических убеждений, люди с возрастом подчас пополняют редеющие религиозные общины. Да, кресты на шее современных юношей и девушек – это не детская шалость, а скверное подличанье, оскорбляющее чувство атеистов».

В семидесятые годы крестики действительно вошли в моду. В большинстве случаев это были не крестильные, церковные крестики, а сувенирные, изготовленные кустарным способом. Девушки очень часто носили крестики в виде кулона – поверх одежды. При этом ношение комсомольцами крестиков в школе или институте было делом, конечно, невозможным.