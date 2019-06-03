3 июня: туляки встречают побратимов из Украины

3 июня 1969 года на 110-м километре шоссе Москва – Симферополь близ центральной усадьбы совхоза Яковлевский Заокского района, на самой границе Тульской области, представители тульской земли встречали братьев-украинцев, участвующих в декаде украинской литературы и искусства в РСФСР.

Украинская декада проходила в том году в 65 городах Российской Федерации. Она докатилась даже до Дальнего Востока, где гости из Украины доехали до Уссурийской долины и военнослужащих-пограничников. Всего, как сообщалось, за первые шесть дней с украинскими деятелями искусства встретилось более миллиона трудящихся РСФСР.

Кстати, и руководитель Тульской области в то время – И. Х. Юнак был посланцем с Украины. Легкий украинский акцент у него так и оставался все время работы в Туле.

Дорогих гостей встречали с транспарантами «Горячий привет участникам Декады украинской литературы и искусства в РСФСР», «Пусть вечно живет и процветает братская дружба народов СССР».

«Братская дружба… Она прежде всего проверяется в делах, – писала в те дни областная газета «Коммунар». – Рука об руку шагают по истории два народа-побратима – русский и украинский. Их умами, их трудовыми мозолями строится в нашей стране светлое здание коммунизма. И не разорвать никому и никогда священные узы, связывающие их друг с другом».

Эх…

Наконец появляется колонна долгожданных гостей. Из машин к встречающим вышли члены украинской делегации, которую возглавлял секретарь ЦК компартии Украины Ф. Д. Овчаренко, а в составе делегации были известные писатели А. Корнейчук и А. Гончар, композитор Г. Майборода. Также в составе украинской делегации был В. М. Булат, участвовавший в годы войны в обороне Тулы.

В ярких национальных костюмах к встречающим вышли также артисты народного украинского хора им. Г. Веревки. Тульскую культуру все эти дни представлял Тульский государственный хор Михайловского.

Встречали гостей на самом высоком уровне. Это и первый секретарь обкома партии И. Х. Юнак, и председатель облисполкома Г. Л. Камаев, и второй секретарь обкома КПСС Г. П. Сафронов.

Председатель колхоза им. Кирова Заокского района, кавалер двух орденов Ленина А. Д. Воробьев, Герой Социалистического Труда, доярка племзавода «Пахомово» Е. Е. Овсянникова и знатная птичница совхоза «Заокский» Р. М. Миронова преподнесли главе украинской делегации Ф. Д. Овчаренко хлеб-соль, а пионеры подарили цветы всех приехавшим.

Пребывание на тульской земле началось для гостей с митинга на площади Победы. После обеда состоялась поездка в Ясную Поляну, где также было сказано много замечательных слов о двух братских народах. Посещение усадьбы Толстого произвело на всех очень сильное впечатление, несмотря на разразившийся к вечеру ливень.

К приехавшим обратился Герой соцтруда, председатель знаменитого ордена Ленина колхоза «Новая жизнь» Щекинского района И. М. Семенов:

– Кто из туляков не любит книг украинских писателей, кто не поет украинских песен? Нет и среди украинцев таких, кто бы не знал Л. Толстого, не любил его книг. Пусть крепнет наша дружба!

Обменялись подарками. Радушные хозяева преподнесли тульский самовар. Гости отдарились бюстом Ленина (у нас, по видимому, подобных произведений не хватало). Правда, бюст Ленина был сделан на тот момент известным, молодым и талантливым, а теперь знаменитым скульптором Валентином Знобой. За памятник Николаю Островскому на родине писателя в Шепетовке он уже тогда был удостоен премии ЛКСМ Украины. Сейчас скульптуры Валентина Знобы установлены во многих европейских странах. Например, памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Франции Анне есть во Франции.

В финале митинга оба хора – Тульский государственный и им. Г. Веревки исполнили песню «Широка страна моя родная».

За время пребывания в Туле гости также побывали в музее оружия, областном художественном музее, на старинном треке, а также на строительстве нового здания драмтеатра.

Вечером следующего дня они отбыли из Тулы.