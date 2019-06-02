2 июня: Тула заболела аэробикой

Весной 1984 года в Туле началось увлечение аэробикой – выполнение гимнастических упражнений под ритмическую музыку. Одни из первых секций были организованы в политехническом институте. О первых шагах тульской аэробики рассказала в 1984 году председатель спортклуба «Политехник» Светлана Дмитриевна Пилюкова.

«Нельзя сказать, что это совершенно новое течение в физической культуре. Я сама еще лет десять назад отказалась от утренней зарядки в привычном для всех понимании, а в течение 30 минут делала упражнения под современные эстрадные ритмы, которые записывала на магнитофон. Думаю, так поступала не я одна.

Широкую известность аэробная гимнастика (ее также называют аэробикой и аэробными танцами) получила благодаря известной американской актрисе Джейн Фонде. Она первой сумела создать стройную систему занятий, обосновать их пользу, написала, наконец, книгу об аэробике, которая, выдержав несколько изданий, стала чуть ли не библиографический редкостью. По инициативе Фонды стали появляться клубы, объединившие любителей аэробной гимнастики».

Всезнающая «Википедия», кстати, теперь придерживается несколько иного взгляда. Джейн Фонда действительно приложила огромные усилия для распространения танцевальной аэробики по всему миру. Однако на самом деле этот термин придумал в 60-е годы ХХ-го века американский физиолог Кеннет Купер. Его книга «Аэробика» была издана в 1963 году. Танцевальная разновидность аэробики также уже существовала до того, как Фонда стала ее популяризовать. Аэробика Купера была известна по всему миру, но в относительно узких кругах – среди тренеров, любителей оздоровительных методик и т.п. В то время как Джейн Фонда, будучи мировой звездой, смогла привить увлечение танцевальной аэробики широким массам.

«На одном из совещаний в политехническом институте мы обсуждали вопрос: как привлечь студентов, проживающих в общежитиях, к более активным занятиям физкультурой? – рассказывала далее Светлана Пилюкова. – Шире внедрить спортивные игры, пользующиеся популярностью у юношей и девушек, было невозможно. Для этого нужны специальные залы, поля, площадки. И вот тут разговор зашел об аэробике. К тому времени информация о ней стала появляться в центральной прессе, на радио и телевидении. Мы и подумали: а почему бы нам не заняться ею? Тем более, что особых помещений не требовалось.

Но где найти хотя бы большую комнату? Прикинули: в каждом общежитии есть студенческие клубы. Работают они по вечерам, и остальное время пустуют. Вопрос с инструкторами решился тоже быстро. Ведь среди наших студенток есть мастера и кандидаты в мастера спорта по художественной гимнастике – виду спорта, наиболее близкому к аэробике».

В числе первых общественных тренеров Тулы по аэробике были Елена Крайнова с механико-технологического факультета, Татьяна Кутлунина с факультета технической кибернетики, Инна Гужева с факультета тяжелого машиностроения, инструктор физкультуры спортклуба Инна Новикова.

Под руководством залуженного тренера РСФСР по художественной гимнастике Любови Чеховой они подобрали и записали на пленку музыкальное сопровождение, составили композиции. Студенческие советы общежитий подготовили объявления, и в считанные дни группы были укомплектованы.

Подобрать соответствующую музыку тогда также было не так просто. Серию специальных пластинок «Спорт и музыка» с инструментальной электронной музыкой фирма «Мелодия» начала выпускать только в 1985 году, когда увлечение аэробикой стало просто повальным. Первая из таких пластинок называлась просто и незатейливо: «Ритмическая гимнастика».

«Тренируются девушки дважды в неделю по 45 минут, – продолжала свой рассказ Светлана Пилюкова. – Все это время они находятся в движении, выполняя самые разные упражнения – от немудреных, применяемых в обычной утренней зарядке, до танцевальных и акробатических. Темп постоянно меняется. И диктуют его музыкальные ритмы – то быстрые, то медленные. Нагрузка от таких «танцев» значительная. Ее можно сравнить с той, которую получают бегуны: ведь частота пульса на занятиях доходит у девушек до 130-140 ударов в минуту. Получается, что по своему воздействию на сердечно-сосудистую и дыхательную системы аэробика нисколько не уступает широко распространенному бегу трусцой. А в остальном даже превосходит.

Во-первых, современные эстрадные ритмы создают эмоциональный подъем, а значит хорошее настроение. Во-вторых, действие аэробики на организм более комплексное. Если при беге основная нагрузка ложится на мышцы и связки ног, то здесь в работу включается все тело – шея, руки, плечи, спина, брюшной пресс, ноги».

Поначалу в секции записывали всех. Лишь бы позволяло здоровье и была прописка в студенческом общежитии. Но желающих оказалось так много, что группы были заполнены на 150 процентов, и новичкам приходилось отказывать.

Так начиналось триумфальное шествие аэробики в Туле и во всей стране. В том же 1984 году с появлением на центральном ТВ любимой программы всех советских солдат-срочников «Ритмическая гимнастика», первые выпуски которой вела известная фигуристка Наталия Линичук, популярность этого вида гимнастики стала просто невероятной. Правда, несмотря на наличие в телепередачах молодцеватых юношей в спортивных шортах, выполняющих упражнения вместе с дамами, аэробика все равно считалась в СССР женским видом тренировок.