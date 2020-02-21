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Почему сосиски «растут» в микроволновке?

Почему сосиски «растут» в микроволновке?

Мы поставили эксперимент на сосисках двух компаний: ТМ «Папа может» около 350 р. за кг и самых дешевых на полке — сосисках марки «Просто» от «Перекрестка», которые обошлись нам всего в 84,7 руб. за 400 г.

Мы проделали эксперимент прямо на редакционной кухне: положили по две сосиски каждой марки в микроволновку на 5 минут. После двухминутного пребывания в СВЧ-печи мясные изделия разорвались, как та самая небезызвестная колбаса. Причем одинаково взорвались сосиски обеих марок. То есть дело не в цене и не в составе? Должно ли вообще разрывать сосиски во время готовки?

Мы обратились с этим вопросом к Анне Ситниковой, главному технологу Тёпло-Огарёвского мясокомбината. Эксперт объяснила, почему так происходит:

— Дело в том, что технология производства вареной колбасы и сосисок подразумевает добавление льда в мясную массу (смесь воды и льда называется шуга. Это чешуйчатый лед, размеры чешуек 1−2 мм, хрупкий, легко обволакивает продукт, что обеспечивает равномерное охлаждение фарша. — Прим. ред.). При нагревании он расширяется и разрывает сосиски изнутри. Это абсолютно нормально!

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Автор: Администрация Myslo
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