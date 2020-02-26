Как оформить частный дом в собственность, если нет документов

На вопрос отвечают специалисты Кадастровой палаты по Тульской области.

Если сведения об объекте индивидуального жилищного строительства не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то необходимо осуществить постановку на кадастровый учет данного объекта как ранее учтенного объекта недвижимости.

Если сведения о земельном участке и об объекте индивидуального жилищного строительства уже содержатся в ЕГРН, то они стоят на государственном кадастровом учете как ранее учтенные объекты недвижимости, а вы являетесь правообладателем объекта недвижимости и земельного участка или только земельного участка, в отсутствие зарегистрированного права в ЕГРН для государственной регистрации права собственности на объект недвижимости необходимо представить правоустанавливающий документ на земельный участок. При этом если такой правоустанавливающий документ на земельный участок не подтверждает, что объект недвижимости не является самовольной постройкой, необходимо представить один из следующих документов:

– документ о предоставлении, приобретении земельного участка с видом разрешенного использования, позволяющим осуществлять застройку;

– договор о предоставлении земельного участка под застройку, о праве на застройку и т.п., заключенного с уполномоченным органом государственной власти и в порядке, действовавшем в период строительства такого объекта.

В случае безвозвратной утраты указанных документов право собственности на жилой дом может быть признано в судебном порядке, в частности в соответствии со ст.234 Гражданского кодекса Российской Федерации.