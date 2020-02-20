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Что делать, если одолевают коллекторы?

Что делать, если одолевают коллекторы?

Как бороться с назойливыми коллекторами, рассказывают сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области.

Банковский бизнес часто прибегает к услугам частных компаний по сбору проблемной задолженности. Но иногда коллекторские фирмы действуют слишком агрессивно и превращают жизнь кредиторов в сплошной кошмар. В Роспотребнадзоре рассказали способ, как бороться с назойливыми коллекторами.

В статье 8 Федерального закона №230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» сказано, что должник может направить кредитору заявление об отказе от взаимодействия.

Тогда коллекторы не смогут встречаться с должником лично, а также звонить, писать письма, телеграммы, текстовые, голосовые и иные сообщения по телефону или через интернет. Эти действия будут считаться нарушением прав человека.

Заявление должник направляет банку или доверенному лицу через четыре месяца с даты возникновения просрочки выплат по кредиту. Если должник направит такое заявление до истечения четырехмесячного срока, оно будет считаться недействительным.

Форма №20 есть на сайте службы судебных приставов России. Ее можно отправить через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить заявление под расписку. Надзор за соблюдением закона осуществляется службой судебных приставов.

Фото: pixabay.com

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:37 +2
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