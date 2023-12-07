Как я заработал свои первые деньги? Часть 2

Вопрос заработка денег для студентов всегда стоит острым ребром. Слушатели кафедры журналистики Тульского государственного университета поделились своим первым опытом подработки в формате небольших эссе, которые мы собрали в этом материале.

Я начала подрабатывать с 14 лет. В селе откуда я родом подработкой и не пахло, поэтому на август 2019 года я приехала к тете в Тулу. Это не было официальной работой, или даже какой-то подработкой, вакансию которой я нашла. Я просто была няней-репетитором для семилетнего сына подруги моей тети. Весь месяц я ездила на окраину города часам к 10-11 и заканчивала в 5 вечера. Мне платили 500 рублей за день и для меня это были просто огромные деньги. Тот период был не только опытом первой работы и первым заработком. Это было первое знакомство с городом и общественным транспортом, началом пути самостоятельной жизни.

Спустя год летом я подрабатывала на складе обуви кладовщиком. Там это было уже более официально, но все еще не официально по документам. Там был более фиксированный график и платили уже в два раза больше.

За свой первый курс я часто брала подработки: раздача листовок разных магазинов в разных городах области, работа на дегустации, раздача акционных товаров, замерщик времени мерчендайзера, регистрация карт, сотрудник на точке дикой мяты.

Сейчас я работаю продавцом-консультантом в магазине обуви. У меня фиксированный график и фиксированная ставка плюс процент с продаж. Я так работаю только три месяца, но уже начала учиться выстраивать здоровые отношения с деньгами и обретать базовую финансовую грамотность.

Не знаю, как долго я задержусь на своей работе, но после того, как я пожила несколько месяцев, обеспечивая себя сама, не хочу возвращаться к этапу, когда за меня платят родители. Я знаю, что их это не будет обременять, но теперь это будет обременять меня, ибо это мои деньги и моя свобода.

Автор: Ника Ряховская